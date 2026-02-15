ルシファー吉岡＆渡辺銀次、『R-1』決勝で“同期”のライバル心バチバチ 銀次「ルシファーくんと呼べるようになりたい」
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表され、8回目のファイナリストになるルシファー吉岡と、昨年末の『M-1グランプリ』2位と勢いに乗るお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が決勝に進出。互いにライバル心をむき出しにした。
【個別ショット】見事に決勝進出を決めた芸人たち
会見後の質疑で、「負けたくないと意識するファイナリストは？」という質問が。ルシファーは「銀次さん」と名前を挙げ、「なかなかわかりづらいかもしれないですが、同期なんですよね」と説明。「メロさで上回りたい」と本音を明かした。
一方、銀次も「私もルシファーさんですね」と指名。「同期だって先ほど知ってたんですけど、もうずっと出まくってましたから。もう見上げた存在に今ライバル視されたという喜びが。もう。じゃあこっちも言ってやろうという意気込みでございます」とその理由を説明。「そしてルシファーくんと呼べるようになりたい。（今は敬語だけど）同期の感じになりたいな」と野望を明かした。
ここで、MCを務めた見取り図が、あらためてルシファーを見ながら「ほんでえらいもんで、僕らもルシファーさんずっと敬語なんですよ（笑）」「絶対先輩（の見た目）やん」とボケると、ルシファーは「2つ上の先輩、兄さん！」とツッコんでいた。
なお、ファイナリストは、トンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー・中田、今井らいぱち、ななまがり・初瀬、しんや、ルシファー吉岡という9人に決定した。
昨年の5511人を超える過去最多6171人の挑戦者がエントリーした今大会。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で、若手からベテランまでがしのぎを削り、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を目指して熱い戦いを繰り広げる。
決勝戦は、3月21日午後6時30分からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで生放送される。
