¡Ú ¹âÌøÌÀ²» ¡Û ¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¡¡1st¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤Î¿¶ÉÕ¤Ë¶ìÀï¡¡¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤ëÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¸µSKE48¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹âÌøÌÀ²»¤µ¤ó¤¬¡¢1st LIVE ¡ØBright Sound¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°ËÜ³Ê»ÏÆ°¸å½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¡ÖÌÀ²»¡×¤òÍ³Íè¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ì¾¤Î¿·¶Ê¡ÖBright Sound¡×¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹âÌøÌÀ²» ¡Û ¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¡¡1st¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤Î¿¶ÉÕ¤Ë¶ìÀï¡¡¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤ëÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÌø¤µ¤ó¤Ïà1st¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬¿Æ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Êá¤È¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò¡£¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà½éÈäÏª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹á¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¿¶ÉÕ¤¬½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡Öà¥Ì¡¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÌø¤µ¤ó¤ÏàËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£à1¿Í¤Ç¤ä¤ëÎÌ¤ÎÆ°¤¤È²Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â©·Ñ¤®¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¶¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÍÙ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹âÌø¤µ¤ó¤¬¡¢²Î¼ê³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ïà²Ã¼¾á¡£àÉô²°¤ò´¥Áç¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ï´¥Áç¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£1¿Í¤Ç²Î¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Î³ä¤ê¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢´¥Áç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¡£ºÐ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¤¥È¥ì¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹á¤È¡¢°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û