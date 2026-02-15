ミラノ・コルティナ五輪に出場しているカーリング女子日本代表・フォルティウスでフィフス（リザーブ）を務める小林未奈（23）がカーリングを始めたのは小学4年生だ。どうぎんカーリングスタジアムでの体験会を経て、2年後には「北海道タレントアスリート発掘・育成事業」、通称TIDの1期生に選出される。カーリングの同期には田畑百葉（現・北海道銀行リラーズ）がいた。

「細くて可愛い子だなー」

それが田畑の小林への第一印象だ。田畑はTIDでカーリングを本格的に始めたが、すでに2シーズンのキャリアのある小林はアイスに慣れていた。「フォームも綺麗で『すごいなあ』という感じだった」と田畑は振り返る。



フォルティウスのフィフス・小林未奈 ©︎JMPA

日本ジュニア選手権優勝とローザンヌユース五輪の銀メダル

小林と田畑は、同じくTID生の中島未琴や仁平美来（いずれも現・北海道銀行リラーズ）と共に主に高校時代に「winger」というチームで活動し、2020年に日本ジュニア選手権に優勝。世界ジュニア選手権の出場権を得るも、新型コロナウイルスの影響で大会は中止となった。

一方で、日の丸を背負う機会もあった。2020年、ローザンヌ冬季ユースオリンピックの混合団体だ。田畑、小林、前田拓海（現・ロコ・ドラーゴ）、中原亜星（現・チーム中原）の4人が代表に選出され、準々決勝で強国カナダを破るなどしてユース五輪のカーリングで初の決勝進出。惜しくも決勝では敗れたが、過去最高位の銀メダル獲得となった。

「亜星と百葉がムードメーカーみたいなチームだったから、未奈は冷静にチームを見てまとめてくれていたと思います」とは前田の弁だ。

中原も「TIDで（小林の）存在は知っていた」と言うが、チームを組むのはもちろん初だった。

「いつも明るく接してくれたのでチームの雰囲気はずっと良かったです。スイープもジャッジも安定していたし、全体練習が終わった後も個人練習を積極的にしていました。ストイックなイメージもあります」

「ふざけることもできるから一緒にいていつも面白い」

スキップを務めた前田は、小林のプレーに助けられたと言う。

「スイーパー目線でハックからハウスの見え方を教えてくれたり、女子選手が投げられるショットや難しいウェイトなどのアドバイスをもらえたのはありがたかったですね」

奇しくも前田はのちにフォルティウスの小野寺佳歩とミックスダブルスのペアを組むことになり、2024年2〜3月の日本選手権では決勝まで進む快進撃を見せた。ローザンヌで受けた小林のアドバイスが活きたか、という問いには「いや、佳歩さんはウェイトもスイープも男子とできることはそんなに変わらないので、あんまり参考になりませんでしたね」と素直に苦笑いで明かしてくれた。

遠征中、同部屋だった田畑と小林は悩みなどを打ち明けあったという。

「話をちゃんと聞いてくれて、物事をハッキリ言う子です。基本的には真面目なんですけれど、ふざけることもできるから一緒にいていつも面白い」と田畑。札幌をホームとするふたりは、現在も一緒にサイクリングに出かけたり、温泉に行ったりとプライベートで密な交流が続く。

小林の“フィフスとしての特性”

小林はフォルティウスについて「お姉ちゃんがいっぱいいるみたいな感じ」とコメントしていたことがあった。妹的な存在であり、頼れるスーパーサブであり、チームの潤滑油の役割を果たしているが、それは小林のキャラクターありきなのかもしれない。田畑も2021年、北京冬季五輪に向かう日本代表候補決定戦などで「北海道銀行フォルティウス」（当時）でフィフスの役割を担い、吉村紗也香、近江谷杏菜、小野寺らを支えた経緯がある。

「私は（吉村らに）先輩、後輩として接してきましたけれど、未奈は最初からいい意味でより自然な感じでチームに溶け込んでいたような気がします。年下で戸惑いもあったと思いますけれど、自分なりに人との関わり方を考えることができる。それって5人目として重要だと思います」

小林の“フィフスとしての特性”を前田も同じように指摘する。

「昨季から今季にかけてはフォルティウスの底力を見た1年でした。フォルティウスのお姉さん方の背中を追いかけながらその中に未奈も確実にいて、試合に出てても出てなくても未奈がひと声かけるとチームはいい雰囲気になる。とても大切な存在だと思います」

「出番をずっとイメージしている」心強い存在

中原は、小林がコーチボックスに座っていることの大きなメリットを解説してくれた。

「オリンピックや世界選手権などの長期の大会では、試合を重ねていくほどコンディションをキープするのが難しくなります。でも未奈はフォルティウスの中で厳しいトレーニングについていって、特にフィジカル面でかなり成長していますので、どの場面で出場することになっても自分の仕事ができる。チームとしてすごく心強いと思います」

“準備”という言葉を用いて田畑も語る。

「12月の最終予選を見ていても、（出場した試合では）ドローもテイクもしっかり投げていました。自分の力を出さないといけない場面で出せていたので、きっと未奈は出番をずっとイメージして準備を続けていたのだと思います」

日本はラウンドロビン（総当たりの予選）4戦を終えて、1勝3敗で暫定8位と崖っぷちの状態だ。小林の出番はあるだろうか。

まっさきに五輪にたどり着いた新世代カーラー

近年、この前田や田畑や中原、さらに上野美優や金井亜翠香（いずれもSC軽井沢クラブ女子）、胗澤李空（SC軽井沢クラブ男子）、大内遥斗（コンサドーレ）ら、20代前半の新世代カーラーの台頭が目立つ。その中でも小林はまっさきに五輪のアイスにたどり着いた。

「誰にでも経験できる舞台ではないので楽しんで、そしてメダルを持って帰ってきてもらうと元チームメイトとして誇らしい」と中原。五輪のメダルはロコ・ソラーレの鈴木夕湖らに銅と銀を見せてもらったことがあるそうだが、「金メダル、見たいですねえ」と笑う。

前田も「目標とする色のメダルを獲って、日本のカーリング界にいい空気を入れてほしい」とエールを送った。

「どのポジションで出てもチームにひと風吹かすプレーをしてほしい」とは田畑。「一緒に戦ってきた仲間がオリンピックに出るのは嬉しいことですし、刺激にもなります」と自身の飛躍も誓った。

横浜での再会を目指して

6年前、ローザンヌの地でファイナルまで戦った若い4選手は「シニア（50歳以上）になったらミックス4（混合団体）に出ようね」と約束したというが、再会はそこまで遠くなさそうだ。今年6月には横浜BUNTAIで日本選手権が開催される。

昨季の日本選手権で準優勝した北海道銀行の田畑とロコ・ドラーゴの前田、そして優勝したフォルティウスの小林はすでに出場権があり、中原も2月中旬に稚内で行われる北海道選手権で優勝すれば横浜行きが決まる。

「横浜でまた会えるように頑張ります。そこに未奈が金メダル持ってくるのが最高ですね」と中原。最高の再会は果たされるだろうか。日本代表は、本日2月15日22時（日本時間）から韓国戦を迎える。

（竹田 聡一郎）