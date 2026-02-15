犬が『ウンチ中』に飼い主を見つめる理由４選

犬がウンチをするとき、飼い主を見つめてくることがありますよね。なぜ彼らは、ウンチをしながら飼い主に視線を送るのでしょうか。ここでは、犬がウンチ中に飼い主を見つめる意外な理由を解説します。

1.見張りをお願いしている

犬は群れで行動していた時代に、仲間とお互いに背中を預けあい、見張りをしながら安全を守っていたと考えられています。そのため、現代の犬たちも自分が無防備な状態になったとき、信頼できる飼い主や家族に見張りをお願いすることがあるのです。

ウンチ中に飼い主を見つめるのも、そのうちの1つです。ウンチ中の無防備な状態を敵に襲われないように「見張っていてね」と飼い主にお願いしていると考えられます。

2.飼い主の姿を見て安心感を得ている

トイレ中は、誰でもリラックスしていたいものです。それは犬も例外ではありません。飼い主の姿を見て安心感を得ることで、リラックスしながらウンチしたいと思う犬も多くいます。

安心感を与えてあげるためにも、ウンチ中にこちらを見つめてきたときは、柔らかい笑顔で見つめ返してあげましょう。

3.「ウンチしているよ」と報告

犬によっては「今、ウンチしているよ！」「今からウンチするよ！」と飼い主に報告することがルーティンとなっていることも。

トイレトレーニングの際に、飼い主に見守られながらウンチやおしっこをしていた犬の場合、飼い主に視線を向けながらウンチすることが習慣になっていると考えられます。

4.褒めてもらえることを期待している

トイレトレーニング中、上手にトイレができるたびに褒めて伸ばしていた飼い主さんは多くいるでしょう。その場合、成犬になってからも「トイレができたよ！褒めて！」と褒めてもらえることを期待している犬は多いです。

ウンチ中も飼い主のことを見つめながら「褒めてもらえるかな？」とソワソワしている様子を見せる犬もいます。

犬が排泄時にみせる『その他の行動』の意味

犬が排泄する際、いろいろな行動をみせます。犬がみせる排泄中の主な行動は、以下の通りです。

排泄場所でくるくる回る→排泄場所や姿勢を決めている、排泄場所を整えている 床の匂いを嗅ぐ→排泄場所を探している、排泄場所の情報を収集している

毎回、愛犬が排泄のときにみせる不思議な行動には、実はきちんと犬なりの理由があります。その理由を知ってから愛犬の行動を観察してみると、より興味深いですよ。

犬が排泄しているときの注意点

犬が排泄しているときは、犬が安心して排泄できるように配慮してあげましょう。

むやみに声をかけたり触れたりしない 視線を合わせて見守ってあげる 排泄中に異変はないか観察する

犬によっては、見られていると排泄しにくいという心理が働くこともあります。視線を合わせると排泄をやめてしまう場合は、あえて視線を外し、横目で排泄が終わったかどうかを確認して適切に処理しましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬がウンチ中に飼い主を見つめるのは、根底に飼い主への深い信頼があるからです。ウンチしながら見つめてきたときは、柔らかい表情で見つめ返し、安心させてあげましょう。