木村拓哉、愛車・ハーレーにまたがりピースポーズ！ 「気温が上がってくれると、走らせたくなったり」
俳優の木村拓哉さんは2月15日、自身のInstagramを更新。愛車・ハーレーダビッドソンとのショットを披露しました。
【写真】木村拓哉、愛車・ハーレーとのショット！
この投稿には、更新後約2時間で6万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】木村拓哉、愛車・ハーレーとのショット！
愛車・ハーレーにまたがりピースポーズ！木村さんは「気温が上がってくれると、走らせたくなったりします…。さんタクで作って貰ったバキバキのデニムも、だいぶ馴染んできてくれましたぁ〜！」とつづり、1枚の写真を載せています。黒いジャケットとデニム姿で愛車のハーレーダビッドソンにまたがり、ピースポーズ。少し気温が高かった週末、愛車でのツーリングを楽しんだのでしょうか。
この投稿には、更新後約2時間で6万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
愛車とのモノクロ写真を投稿！自身のInstagramでは、2025年11月に投稿されたモノクロ写真以来の登場となった愛車・ハーレーと木村さんとのショット。春が近づくにつれて、愛車・ハーレーとの渋かっこいいショットも増えてくるかもしれませんね！
(文:福島 ゆき)