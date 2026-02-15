冬に行きたい「長崎県の滝」ランキング！ 2位「龍頭泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの時期は、しぶきが氷となって岩肌を飾る「氷瀑（ひょうばく）」や氷の造形美が楽しめる絶好のシーズンです。この時期だけの静寂に包まれた絶景を求めて、冬の自然の中へ一歩踏み出してみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「長崎県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「冬は水の透明度がさらに増し、静かで神秘的な雰囲気になる」（20代男性／福井県）、「神秘的な感じがするから」（20代女性／長野県）、「とてもきれいだから」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「ダイナミックなしぶきを見たい」（50代男性／徳島県）、「冬は滝壺に水煙が上がり、静かな雰囲気の中で滝の音だけが響き、神秘的な光景が広がります」（60代男性／兵庫県）、「断崖絶壁の迫力が極まるところがいい」（50代男性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「長崎県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：龍頭泉／44票東彼杵町の千綿渓谷にある名瀑「龍頭泉」。江戸時代の儒学者・広瀬淡窓が、渓谷を一匹の巨大な龍に見立て、その頭にあたるこの滝を「龍頭泉」と命名しました。冬は周囲の木々が落葉するため、切り立った岩肌と白い滝筋が際立ち、凛とした美しい景色を楽しむことができます。
回答者からは「冬は水の透明度がさらに増し、静かで神秘的な雰囲気になる」（20代男性／福井県）、「神秘的な感じがするから」（20代女性／長野県）、「とてもきれいだから」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：つがね落としの滝／89票西海市にある「つがね落としの滝」は、大きな岩が折り重なる中を水が流れ落ちる、野趣あふれる景観が特徴です。滝の上からよくカニが落ちてきていたことからそう名づけられたと言われています。冬場は周囲の木々が落葉し、滝の荒々しくも美しい姿をよりはっきりと眺めることができ、自然の力強さを感じられるスポットです。
回答者からは「ダイナミックなしぶきを見たい」（50代男性／徳島県）、「冬は滝壺に水煙が上がり、静かな雰囲気の中で滝の音だけが響き、神秘的な光景が広がります」（60代男性／兵庫県）、「断崖絶壁の迫力が極まるところがいい」（50代男性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)