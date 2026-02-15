現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第6R・1351ターフスプリント（G2・芝1351m・1着賞金120万ドル＝約1億8000万円）は、I.オルティスJr.騎乗、リーフランナー（せん5・D.フォークス）が勝利した。2着にラザット（せん5・J.レニエ）、3着にコマンチブレイブ（牡4・D.オブライエン）。勝ちタイムは1分18秒23（良）。

日本から参戦したパンジャタワー（牡4・栗東・橋口慎介）は5着、フォーチュンタイム（牡5・栗東・吉岡辰弥）は6着、シンフォーエバー（牡4・栗東・森秀行）は13着となった。

1351ターフスプリント・リーフランナーとI.オルティスJr.騎手 (C)Jockey ​Club ​of ​Saudi ​Arabia ​/​ ​Ali ​AlZenaidi

6着 フォーチュンタイム

吉岡辰弥調教師

「ゲートの駐立も良くてスタートも良かったです。小回りのコーナーでポジションをキープ出来なくて下がったのは残念でした。いつもと環境が違いましたが、非常に落ち着いてパドック、返し馬はクリア出来たと思います。小回りのコーナーで忙しかったのでその辺の適性がなかったのかなと思います。馬自体は環境にも対応していたので、海外で適性の番組があればまたチャレンジしたいです」

13着 シンフォーエバー

戸崎圭太騎手

「先生とも話をして逃げる形を取ろうという作戦だったので、ゲートの中を気をつけて臨みました。馬も落ち着いていましたし感じは良かったです。返し馬はかかるところがあるのでポニーをつけていきました。もう少し距離があったほうがこの馬のペースでいけるのかなと思います」

森秀行調教師

「マイルを使っている馬なので忙しかったかなと思います。芝は良かったと思います。去年も来ているので大人しかったです」

日本勢の最先着はパンジャタワーの5着だった。レースはシンフォーエバーが好スタートから主導権を握り、隊列を引っ張る展開。パンジャタワーとフォーチュンタイムは無理をせず中団で脚を温存しながら流れに乗った。勝負どころを迎えて直線に向くと、逃げたシンフォーエバーは早々に脚色が鈍り後退。これを目標に外へ持ち出したパンジャタワーが力強く加速し、鋭い差し脚を見せて見せ場を作った。しかし、もうひと伸びという場面で脚色が鈍り、最後は伸び切れずに5着での入線となった。

【全着順】

1着 リーフランナー

2着 ラザット

3着 コマンチブレイブ

4着 タイムトゥダズル

5着 パンジャタワー・日 J.モレイラ

6着 フォーチュンタイム・日 坂井瑠星

7着 アナフ

8着 ゼフザフ

9着 マーベルマン

10着 ラヴドゥヴェガ

11着 ジオグラフィー

12着 ジオジョー

13着 シンフォーエバー・日 戸崎圭太