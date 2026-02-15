◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 スノーボード 男子スロープスタイル予選（2026年2月15日 リビーニョ・スノーパーク）

悪天候の予報により一日前倒しとなったスロープスタイル（SS）男子の予選が行われ、ビッグエア（BA）で金メダルを獲得した木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）は14位で予選敗退した。

木村は1回目に丁寧な演技で69.20点と8位につけた。4人に抜かれ12位となって迎えた2回目は最後に転倒。残り7人の時点で13位に落ち、決勝進出の可能性が消えた。

BA銅メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）は試技1回目からフロントサイド・トリプルコーク（TC）1440など3つのトリックで8点台を出し、73.18点で5位発進。2回目には80.83点まで伸ばし、4位で18日の決勝へ進出した。

BAで11位だった長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）は1回目に手や尻もちをつく場面が多く、26.98点で21位と出遅れ。それでも2回目はCAB1620を繰り出すなど72.03点をマークし、9位で決勝へ進んだ。

BA12位の荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）は欠場。BA決勝で負傷した足首を練習で再び痛めたと、自身のインスタグラムで明かした。

SSはコースに設置されたジブ（レール、ボックス）やキッカー（ジャンプ台）を滑り降り、トリック（技）難度や完成度などを競う種目。予選には30人が出場して2本ずつ滑走し、ベストスコアの上位12人が決勝に出場する。決勝は3本ずつ滑走し、ベストスコアで順位を決定する。