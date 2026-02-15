■ミラノ・コルティナオリンピック™ フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル（日本時間15日、リビーニョ・エアリアルモーグルパーク）

男子デュアルモーグルの決勝が行われ、モーグル（12日）で銅メダルを獲得した堀島行真（28、トヨタ自動車スキー部）がM.キングズベリー（33、カナダ）に敗れ銀メダル。悲願の金メダルまであと一歩だった。

さらに五輪初出場の島川拓也（27、日本仮設）が3位決定戦で敗れるも、大健闘の4位入賞を果たした。

シードで2回戦から登場した堀島は、N.ペイジ（アメリカ）と対戦。第1エアのあとのターンで転倒してしまったが、ペイジもバランスを崩し、先にコースアウト。堀島は立て直し、後ろ向きでゴールして突破。準々決勝ではD.ワルチック（アメリカ）に26-9と完勝。準決勝では、実力者のM.グレアム（31、オーストラリア）との接戦を制し、悲願の金をかけ決勝へ。

最後は王者・M.キングズベリーとの決戦。序盤から積極的に攻めていくが、ターンでバランスを崩し、第2エアを飛べず。フィニッシュ後、最後は両手を合わせて「ごめん」と謝罪のポーズ。5-30で完敗も、今大会から採用されたデュアルモーグルの初代王者まであと一歩だった。堀島は今大会2個目、通算3個目のメダルを獲得した。

デュアルモーグルは、モーグルと同様のコブとエア台が設けられた急斜面を、2人の選手が並んで滑走。ターン、エア、タイムの3要素を採点し、合計点数によって勝敗を競う。勝ち抜き方式のトーナメントで行われ、最後まで勝ち残った者が金メダルに輝く。

島川は準々決勝で、北京五輪金のW.ウォールバーグ（スウェーデン）を破る大金星。準決勝でキングズベリー、3位決定戦でM.グレアムに敗れるも、堂々の4位入賞を果たした。

今大会、モーグル（シングル）金メダルのC.ウッズ（25、オーストラリア）は2回戦で敗退。藤木豪心（28、イマトク）、西沢岳人（26、チームリステル）は1回戦で敗退した。

【男子デュアルモーグル結果】

金）M.キングズベリー（カナダ）

銀）堀島行真

銅）M.グレアム（オーストラリア）

4位）島川拓也