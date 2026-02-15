「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

男子モーグル２大会連続銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝は決勝で第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）に敗れ、銀メダルだった。

第２エアの手前でバランスを崩し、ジャンプしただけの形に。先にゴールしたが悔しがった。採点を待つ間はキングズベリーとハグして健闘をたたえ合った。

１２日のモーグルでは、２本目で大技・コーク１４４０を投入したものの点が伸びず、僅差ながら２大会連続の銅メダルだった。エア点が伸びなかったが、堀島は「２本とも右に流れてしまった。フォールラインを滑ることはモーグルの採点基準はすごく大事。右に流れたことが減点要素だったのかな」と自己分析。不満を漏らすことはなく、「メダルは満足。金メダルにつながらなかったことは悔しいけど、２大会連続は大きい」と前向きに捉えていた。

１対１で競うデュアルモーグルが今大会から正式種目となった。堀島は頭角を現した２０１７年の世界選手権で、モーグルとデュアルでともに金メダルを奪取。１９歳で史上初となる２冠王者という快挙を成し遂げた。スピードも武器の日本のエースは、初代金メダリストを見据える五輪新種目について「結構危ない競技でもある。そういったところも（テレビや配信で見る）視聴者さんに見て頂きながら応援していただきたい」と腕をぶしていた。

また、元フリースタイルスキーで平昌五輪にも出場した妻、輝紗良さんも今大会に帯同しており、１２日のモーグル終了後は２ショット撮影。堀島は「まずは一旦、お疲れ様ということと。この先も家族という時間は続くので、これからもよろしくお願いします、と思っています」とうなずいていた。

◆堀島行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日、岐阜県池田町出身。小学４年生から本格的にモーグルを始める。池田中２年生の時にジュニアオリンピックカップで優勝。高校１年生からＷ杯に参戦した。岐阜第一高を経て、中京大に進学。１８年平昌五輪は１１位。２２年北京五輪銅メダル。２２年に結婚を発表し、長女も誕生している。トヨタ自動車所属。身長１７０センチ。