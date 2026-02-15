世界の快速自慢が集うスプリント戦で、日本の4歳馬が確かな存在感を示した。坂井瑠星騎乗のアメリカンステージは好位3番手で流れに乗り、直線では一度先頭に迫る見せ場を演出。ゴール前で脚色はやや鈍ったものの4着に踏みとどまり、上位争いに加わる内容を見せた。坂井騎手は「明け4歳で、もう一段上がってくれば上位馬とも差のないレースができると思います」と今後の成長に期待を寄せた。

4着 アメリカンステージ

坂井瑠星騎手

「状態も持ち直していて、いいスタートでスムーズなレースでした。今日出せる力は出してくれました。上位馬とはまだもう一段力の差は感じますが、この馬も明け4歳なので、これからもう一段上がってくれば、今日の上位馬とも差のないレースが出来ると思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第5R・リヤドダートスプリント（G2・ダ1200m・1着賞金120万ドル＝約1億8000万円）は、F.プラ騎乗、イマジネーション（牡5・B.バファート）が優勝した。2着にジャストビートザオッズ（せん6・G.サッコ）、3着にムクタヘム（せん5・A.アルシダラニ）。勝ちタイムは1分12秒00（良）。

日本から参戦したアメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）は4着、ガビーズシスター（牝5・美浦・森一誠）は6着、ドンアミティエ（牡6・栗東・今野貞一）は7着、ヤマニンチェルキ（牡4・栗東・中村直也）は12着となった。

リヤドダートスプリント・イマジネーションとF.プラ騎手

日本勢敗れる

坂井瑠星が騎乗したアメリカンステージは4着と見せ場を作った。道中は好位3番手で流れに乗り、直線では一度抜け出しを図ったものの、ゴール前で脚色が鈍った。ヤマニンチェルキ、ガビーズシスター、ドンアミティエも好位から中団で運んだが、直線では伸びを欠いた。勝利したのは、ブリーダーズカップスプリント2着の実績を持つアメリカのイマジネーション。直線入口では後方の位置取りだったが、外へ持ち出されると豪快なごぼう抜きで一気に前をのみ込み、ゴール寸前で差し切った。

【全着順】

1着 イマジネーション

2着 ジャストビートザオッズ

3着 ムクタヘム

4着 アメリカンステージ・日 坂井瑠星

5着 ラブシックブルース

6着 ガビーズシスター・日 J.モレイラ

7着 ドンアミティエ・日 R.ムーア

8着 トランスファード

9着 カラーアップ

10着 エコーポイント

11着 セルフインプルーヴメント

12着 ヤマニンチェルキ・日 岩田望来

13着 ロイヤルザビール