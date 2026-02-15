地方所属の3歳馬として初めて海外重賞Vの期待を背負ったベストグリーンだったが9着に敗れた。レース前半からスピードでも世界の強豪とは見劣りすることなく先行集団の一角で流れに乗ったが、勝負どころでは手応え劣勢で後退。タフな馬場の影響もあったのか最後は余力がなかった。

9着 ベストグリーン

坂井瑠星騎手

「状態も非常に良かったです。正攻法で勝ちに行った結果で悔いのないレースは出来ました。この馬にとってはタフな馬場でした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間2月14日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第4R・サウジダービー（G3・ダ1600m・1着賞金90万ドル＝約1億3500万円）は、R.フェレイラ騎乗、アルハラム（牡3・A.アルシダラニ）が勝利した。2着にオブリタレーション（牡3・S.アスムッセン）、3着に戸崎圭太騎乗のサトノボヤージュ（牡3・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1分38秒45（良）。

日本から参戦したワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）は4着、ケイアイアギト（牡3・美浦・加藤征弘）は5着、ベストグリーン（牡3・北海道・田中淳司）は9着、トウカイマシェリ（牝3・栗東・高柳大輔）は12着となった。

サウジダービー・アルハラムとR.フェレイラ騎手

日本勢が先行集団を形成するも…

日本勢の最先着はサトノボヤージュの3着だった。レースは日本勢が先行集団を形成する展開。サトノボヤージュ、ベストグリーン、ケイアイアギトが前につけ、ワンダーディーンは中団、トウカイマシェリは後方からの競馬となった。勝負どころを馬なりで回ってきたサトノボヤージュは、直線で突き抜けるかと思われたが、ラスト1ハロン付近で伸びを欠く。そこへ後方から一気に追い込んだ地元のアルハラムが鮮やかに差し切った。

【全着順】

1着 アルハラム

2着 オブリタレーション

3着 サトノボヤージュ・日 戸崎圭太

4着 ワンダーディーン・日 O.マーフィー

5着 ケイアイアギト・日 J.モレイラ

6着 トゥワジェリ

7着 アクノレッジミープリーズ

8着 ベリーコネクテッド

9着 ベストグリーン・日 坂井瑠星

10着 ユニオンセキュリティ

11着 マイワールド

12着 トウカイマシェリ・日 鮫島克駿

13着 シャイエム

14着 チェーロディローマ