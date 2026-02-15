【イタリア・ミラノ１５日発】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で銅メダルを獲得した山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が、４位だった平野流佳（ＩＮＰＥＸ）について言及した。

１３日（日本時間１４日）の決勝で、平野流は最終の３回目に高難度のトリックを次々と決めて渾身のガッツポーズ。しかし、得点を伸ばすことができず、不満の表情を見せた。メダルを目指す中で４位に終わり、試合後には泣き崩れていた。

平野流と同部屋だった山田は、メダリスト会見で「競技後すぐに話すことができなかった」と明かしたが「帰ったら流佳くんがいつものように接してくれた」と回想。「いつものように今日どうだったよねみたいな話ができた」と語った。

また金メダルの戸塚も、平野流について「一緒にずっとやってきた仲だったので、やっぱり一緒に表彰台立ちたかった」と吐露。それでも「この悔しさを次につなげていくことが得意な選手だと思うし、バネにして絶対にもっとレベルを上げてくると思う。それに期待して今後も一緒にやっていけたら」と共闘を誓った。