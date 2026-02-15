2月15日、東京競馬場で行われたG3・共同通信杯（芝1800m）は、2番人気のリアライズシリウスが混戦を断った。2着にはクロノジェネシスの仔、ベレシートが飛び込んだ。無敗のG1馬ロブチェンは3番人気にとどまったが人気の通り3着、1番人気のラヴェニューは伸び切れずに4着までだった。

共同通信杯、勝利ジョッキーコメント

1着 リアライズシリウス

津村明秀騎手

「本当にホッとしています。前走のG1で結果を出せなかったので、ここでなんとか結果を出したいという気持ちが強かったです。行く馬がいなければ行ってもいいかなと思っていたのですが、行く馬がいたので行かせて折り合いもついて、いいリズムで行けました。デビューから段々ゲート入りを嫌がってきていたのですが、なんとか練習してきょうはちゃんと入ることが出来たのですごく成長してくれたなと思います。重賞2勝目ですし、胸を張って大きいところに行けると思います。僕自身もすごく楽しみです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月15日、東京競馬場で行われた11R・共同通信杯（G3・3歳オープン・芝1800m）は、津村明秀騎乗の2番人気、リアライズシリウス（牡3・美浦・手塚貴久）が勝利した。アタマ差の2着に4番人気のベレシート（牡3・栗東・斉藤崇史）、3着に3番人気のロブチェン（牡3・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:45.5（良）。

1番人気で菅原明良騎乗、ラヴェニュー（牡3・栗東・友道康夫）は、4着敗退。

共同通信杯・リアライズシリウスと津村明秀騎手

津村明秀騎乗の2番人気リアライズシリウスが接戦を制し、重賞2勝目を挙げた。直線では早めに先頭へ立って押し切りを図ると、無敗のG1馬ロブチェンがしぶとく迫った。さらに大外からベレシートが鋭く追い込む展開。ゴール前は3頭が横一線に並ぶ大激戦となったが、最内で粘り込んだリアライズシリウスがわずかに先着した。2着は外から伸びたベレシート、ロブチェンは最後まで食い下がったもののあと一歩及ばず3着だった。

リアライズシリウス 4戦3勝

（牡3・美浦・手塚貴久）

父：ポエティックフレア

母：レッドミラベル

母父：ステイゴールド

馬主：今福洋介

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 リアライズシリウス 津村明秀

2着 ベレシート 北村友一

3着 ロブチェン 松山弘平

4着 ラヴェニュー 菅原明良

5着 ディバインウインド R.キング

6着 サノノグレーター 横山武史

7着 ガリレア 石橋脩

8着 イージーライダー 吉村誠之助

9着 サトノヴァンクル 佐々木大輔