「今日好き」おひなさま（長浜広奈）赤キャップ×大きめメガネで登場 ミニスカセットアップ姿に視線集中【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】「今日好き」出演美女、ミニスカセットアップで脚線美披露
◆おひなさま（長浜広奈）赤キャップ×大きめメガネで登場
長浜は、デニムジャケットとミニスカートのセットアップを着用し、肩にストライプシャツを巻き付けたコーディネートで登場。赤いキャップに三つ編み、大きめフレームのメガネを着用してカジュアルな姿を見せた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】