しなこ、愛知の人気キャラ「らこぽん」と仲良しランウェイ プレゼント投げ入れファンサービスで観客沸かす【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】クリエイターのしなこが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】しなこ、美脚際立つドレス姿
愛知県内に50店舗を展開する「アオキスーパー」のステージには、しなこが同社の人気キャラクター・らっこの「らこぽん」とともに登場。ランウェイでのパフォーマンスに加え、手に持ったかごから来場者へプレゼントを投げるなど、会場全体が一体となる演出で盛り上げた。
しなこは「アオキスーパー」の存在をこのステージで初めて知ったといい、初対面のらこぽんに「めちゃくちゃ可愛い〜！」と笑顔。赤チェックを基調としたミニドレスのサスペンダー部分には、らこぽんの“ちびぬい”などがあしらわれ、キュートなこだわりをアピールした。
その後、2024年発表の自身初楽曲「しなこワールド」を披露。さらに、2025年10月リリースの新曲「ユニコーンパーティ」を観客と一緒に踊り、会場をしなこカラーに染め上げた。
また、会場内の「アオキスーパー」ブースでは、ガチャガチャを回すと、ステージ上でプレゼントしていたキーホルダーやマスコットが当たると紹介し「ぜひ立ち寄ってみてください」と呼びかけた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【写真】しなこ、美脚際立つドレス姿
◆しなこ、“らこぽん”とランウェイ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
