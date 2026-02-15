ME:I、デニム×ファー衣装で人気曲披露 MIU＆KEIKOは地元凱旋に歓喜「またこのステージにME:Iとして戻ってこられるように」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】日プ女子出身アイドル、ミニ丈デニム衣装で美脚披露
ME:Iは、デニムを基調とし、白いファーやレースが多用された衣装姿で登場。「Click」でスタートし、息が揃ったダンスで会場の熱気を高めた。
愛知県出身のMIU（櫻井美羽）、KEIKO（清水恵子）は、地元凱旋への喜びを口に。KEIKOは「またこのステージにME:Iとして戻ってこられるように頑張ります！」と意気込んだ。
その後「皆さん、まだまだ盛り上がれますよね？」と呼びかけ、「MUSE」を披露。MOMONA（笠原桃奈）が「愛知を一番熱い場所にしていきましょう！」と煽って始まった「Hi-Five」では、ファンへ手を振りながらセンターステージへ移動し圧巻のパフォーマンスを見せた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERらのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
M1.Click
M2.MUSE
M3.Hi-Five
◆ME:I、デニム×ファー衣装で人気曲披露
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
◆ME:Iセットリスト
