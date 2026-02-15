IVEレイ、ヒョウ柄トップスから美ウエストチラリ「最強スタイル」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月14日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つセットアップ姿を披露し、話題となっている。
【写真】22歳KPOP美女「最強スタイル」と話題の美くびれショット
レイは「You can be my…」とつづり、写真や動画を投稿。ボディラインがはっきり見える、白いヒョウ柄のセットアップ姿を披露した。セットアップの上下はミニ丈のトップスとピッタリとしたロングパンツで、トップスとパンツの間からは美しいウエストがチラリとのぞいている。また腰には長いファーのベルトを巻いて後ろに垂らしており、まるでヒョウの尻尾のようなコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるよ」「最強スタイル」「綺麗すぎて声出た」「バレンタインに素敵な投稿ありがとう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
