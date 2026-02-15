【木霊】はなんて読む？「きれい」ではありません！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「木霊」はなんて読む？

「木霊」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、『もののけ姫』にも登場するもの！

いったい、「木霊」はなんと読むのでしょうか。

果たして、正解は？

正解は、「こだま」でした！

木霊とは、樹木に宿る精霊のこと、もしくは声や音が山などに反響してかえってくる現象（＝山彦）のことを指す言葉です。

木霊の由来には、古来より日本に伝わる樹木に精霊や神が宿るという「樹木信仰」にあるとされています。

樹木の精が返事をする、あるいは山彦（山の神および精霊）の仕業と考えられていたことから、この言葉が生まれたそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

