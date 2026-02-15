フォークデュオ・ゆずが１５日、大阪市中央区の大阪城ホールで「ゆず×ＦＭ ＯＳＡＫＡ ５５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃｏｎｓｅｒｔ ゆずオーケストラ」と銘打ったライブを開催。ステージ裏にも客席を設け、北川悠仁によると「１万３０００人を超える」ファンが見守る中「ゆずシンフォニックオーケストラ」（Ｔｈｅ Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ）をバックに従えて疾走した。

オケが「Ａｌｌｅｌｕｉａ」を奏でると、北川と岩沢厚治は白ジャケット姿で登場。「虹」を終えて北川は「２０２４年の年末（１２月３０、３１日）、横浜（ＢＵＮＴＡＩ）で僕たちの初めてオーケストラコンサートを開催しました。それがあまりにも大好評で（笑）、何とかして第２のふるさと大阪に持ってきたいと思いまして、今回持ってきました！」とシャウト。大観衆は拍手で応えていた。

「サヨナラバス」「いこう」「タッタ」はオケなしでパフォーマンス。前日も大阪城ホールで「ＬＩＶＥ ＳＤＤ ２０２６」に９組のうちの１組として出演したが、この日は３６０度見渡す限りの“ゆずの輪”。北川はしみじみ「落ち着くね〜」と話して笑わせ、「大阪むっちゃ元気か〜？」と大阪弁に寄せたＭＣも披露した。

開演前はラジオ体操を促し、「タッタ」などでは立ち上がってタンバリンを奏でるよう呼びかけ、「Ｈｅｙ 和」ではスマホのライトを点灯させるなど、観客を巻き込んだ演出。さらには「少年」の際には、１９９８年に発売されたエースコックのカップ麺「スーパーカップ」のＣＭ映像を流し、北川はファン全員に「スーパーカップ」をプレゼントすると発表。「みんなホント、タダでもらえるの好きね〜」と言うと、大爆笑が沸き起こった。

この日は、ゆずにとって「今年１発目の（ソロ）コンサート」と北川。「今年はアルバム作ってツアーに行きます。大阪城ホールにも戻ってきますので、遊びに来てください」と叫んで「栄光の架け橋」をプレー。アンコールでは黒燕尾（えんび）服に白のボウタイ姿に返信して「第九のベンさん」をパフォーマンスしていた。

【セットリスト】

Ｍ０：ｏｖｅｒｔｕｒｅ（序曲）「Ａｌｌｅｌｕｉａ」（オケのみ）

Ｍ１：虹

Ｍ２：ビューティフル

Ｍ３：逢いたい

Ｍ４：サヨナラバス（オケなし）

Ｍ５：いこう（オケなし）

Ｍ６：タッタ（オケなし）

Ｍ７：ドヴォルザーク「新世界」（オケのみ）

Ｍ８：雨のち晴レルヤ

Ｍ９：天国と地獄（オケの楽器紹介）

Ｍ１０：イロトリドリ

Ｍ１１：友達の唄

Ｍ１２：ｏｖｅｒｔｕｒｅ（序曲）「Ａｌｌｅｌｕｉａ」ｓｈｏｒｔ Ｖｅｒ（オケのみ）

Ｍ１３：Ｈｅｙ 和

Ｍ１４：少年

Ｍ１５：夏色

Ｍ１６：栄光の架橋

ＥＮ１：ベートーベン「交響曲第９番」（オケのみ）

Ｅ２：第九のベンさん