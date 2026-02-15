「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・３位決定戦」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

島川拓也（２７）＝日本仮設＝がマット・グレアム（オーストラリア）に１５−２０で惜しくも敗れ、４位に終わった。準々決勝、準決勝で格上を次々と撃破したが、メダルにあと一歩届かなかった。

レース後、島川は「ラッキーもあったが、ちゃんとこのチャンスをものにして一つずつ進めたかなと思います」と激闘を振り返った。チームメートと抱き合ったが「この２シーズン、五輪選考会をＷ杯で全部やって来た仲間たちだったので。ライバルでもあるが、称えられたというのはこれまでを互いに知ってるからかな」と話した。

１２日のモーグル男子は予選を１２位で突破。２０人による決勝１回目に進んだが１５位と順位を落とし。８人による決勝２回目には進めなかった。その悔しさを晴らすべく１対１のデュアルで快進撃。２種目を終え「楽しかったです」と感想。「家族や会社の方、スポンサーさんが現地に見に来てくれているので、一つでも多く自分の滑りを見せたいという思いだた。怪我なく終えて、いい滑りも中にはできたのでホッとしています」と話した。最後には「あと一つ、メダルを皆さんにお見せしたかったのは正直な気持ちだが、自分のやれることは全て尽くした」と晴れ晴れとした表情だった。

営業職の会社員との二足のわらじで、２４年３月にＷ杯で初の表彰台（２位）に立つなど、着実な成長を遂げた島川。トップアスリートの誉れである大舞台で底力を発揮した。

◆島川拓也（しまかわ・たくや）１９９８年１２月１８日生まれ。出身地北海道札幌市出身。北海道科学大高、札幌国際大を経て、日本仮設に所属。