お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが１４日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、キングオブコント２０２１王者で空気階段・鈴木もぐらをゲストに招いた。

冒頭、金ちゃんは「痩せたよね…？」とかなりスリムになった、もぐらの激変に着目。もぐらは「（昨年の）１２月半ばに１２１キロあって、そっから２２キロ痩せました。今、９９です」と報告した。

良ちゃんが「１カ月半でしょ。２２キロ…」と驚くと、金ちゃんも「ちょっと待って…。病気じゃないよな？」と心配した。

もぐらは「いや、病気じゃないです。１カ月半で。皆さん、たぶん、食事制限は普通にやってて。食事制限じゃないところで何をやるかっていうのを多分迷ってる方がいるんですよ。僕は『食事制限＋フィリピンパブダイエット』をしてまして」と胸を張った。

もぐらは「（パブで）水しか飲まないんですよ。ドリンクはもちろん（女性には振る舞う）。カラオケ歌う。消費カロリーを。１０曲ぐらい歌って帰るんで。そうするとまた明日も行きたいなってなるんですよ。走るとか運動って『明日もやんなきゃいけないのか…』『今日めんどくせえな…。サボっちゃおう』とかなるんですけど。フィリピンパブ今日サボろうかなとはならないんですよ」と解説した。

もぐらは、食事制限としては「オートファジー、いわゆる１６時間断食をやってまして。もちろん間食とかは一切せず、そばとステーキ、これを交互に食ってます。大体。１６時間って言っても、２４時間ぐらい空くんで。今日がそばだったら、明日はステーキっていう感じで」と独特のダイエット方法を明かしていた。