男性デュオのゆずが１５日、大阪城ホールで、「ゆず×ＦＭ ＯＳＡＫＡ ５５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｃｏｎｃｅｒｔ ゆずオーケストラ」を開催した。

２４年の大みそかに横浜で行われたオーケストラコンサートの第２弾。大勢の立ち見客も出る中、北川悠仁は「大阪城ホール史上初、１万３０００人を超えている方が埋め尽くしています」と感謝し、岩沢厚治も笑顔で観客で埋まったホールを見渡した。

この日のために編成されたゆずシンフォニックオーケストラとともに、「夏色」、「雨のち晴レルヤ」、そしてオーケストラとの共演のきっかけとなった「栄光の架橋」など、ヒット曲を普段とは違ったアレンジで客席へ届けた。北川悠仁が「少しいつもと違うでしょ。でも、よくない？」と、胸を張ると、ファンも大きな拍手で応えた。

アンコールではオーケストラによってベートーベンの「第九」が演奏される中、正装に着替えた２人が登場。北川は「今年もアルバムを作って、ツアーにいきます。大阪にも戻ってきます」と約束。「僕らの音楽がみんなの心のそばに少しでもいられたらうれしいな、と思って、今年も１年歌い続けていこうと思います」と力強く誓った。