衆院選で落選した中道の大物議員、小沢一郎氏（８３）が１５日、Ｘに「長い間、ご支援いただいた皆様へ。」と題した動画を投稿。支援者らに謝罪した。

小沢氏は１９６９年の初当選以来、一度も落選することなく政界の中心に座ったが、今回、比例復活もなく、落選した。

落選について「本当に私の不徳の致すところであり、応援してくださった皆様に、地元の皆さんはもとより、全国の皆さんに心からお詫びを申し上げる次第でございます」と謝罪。

「私は５６年、長い間、自分の理想に向かって全力で頑張って参りました。従って、今、私自身、全く後悔はありません。ここで政治生活に終止符を打つということも、まさに私の取るべき道でもありますけれども」とした上で、「大勢の若い仲間がこのたびの選挙で落選し、次を目指して頑張る、と固い決意でおられます。従って、先輩の責任として、可能な限り、この人たちの支援を続けていきたい。そういう意味で、政治生活は継続することになりますが、それにつきましても、今後さらに皆さんのご支援をお願いすることになります」と説明。「本当に長い間、ありがとうございました」と話した。