女優の杏花さんが2月15日までにインスタグラムを更新。北九州銀行のCMに出演したことを報告した。CMでは先輩役として俳優高良健吾さんが共演。杏花さんは後輩役を演じている。



【写真】杏花さんのOL姿 今度の先輩は高良健吾さん（CMのワンシーン）

杏花さんは「山口フィナンシャルグループ（YMFG）・北九州銀行さんの新CM『新生活』編、『年金』編に出演しています！ 素敵な映像と世界観の中で、楽しく演じさせていただきました。」とファンに伝えた。



また、北九州銀行の公式インスタグラムもCM動画を公開。先輩と後輩の息の合った仕事ぶりが印象的だ。



SNSでは「フレッシュな社会人 似合ってます」「杏花さん、OL無双笑」「杏花ちゃんの笑顔がたまらないです」などの反応があった。



杏花さんは2025年10〜12月放送のTVドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）で、主演を務める竹内涼真さんの後輩、南川あみな役を演じ話題に。生意気さとかわいげをあわせ持つ役どころが愛されキャラになり、ドラマ放送中のXでは「南川」「南川さん」「南川ちゃん」がトレンド入りするほどだった。