レアなマニュアルミッション搭載アンダーボーンモデル

スズキのインドネシア法人は2025年11月8日、アンダーボーンスポーツモデル「Satria」シリーズの新型として「サトリアPRO」と「サトリアF150」を発表しました。

今回のモデルチェンジではデザインが一新されたほか、ライディングの快適性を高める新技術が導入されています。

両モデルに共通で搭載される心臓部は、排気量150ccの水冷4ストロークDOHC4バルブエンジンです。最高出力13.5kw／10000rpm、最大トルク13.8N-m／8500rpmというクラス最高峰のパフォーマンスを発揮します。

この強力なエンジンをアンダーボーンフレームに組み合わせたサトリアは、現行の排出ガス基準に適合したマニュアルミッションのスポーツモデルとなります。開発にあたっては、俊敏なハンドリングや力強い加速性能、スリムな車体、そして機能的な装備を強みとし、様々な走行状況で速さ、快適性、そしてスタイリッシュさを提供することを目指しています。

シリーズの最上位に位置づけられるサトリアPROには、安全性と快適性を向上させる先進的な装備が数多く標準で備わっています。安全面では、前輪にアンチロック・ブレーキ・システム（ABS）が装備され、急ブレーキ時の車輪ロックを防ぎ、ライダーの転倒リスクを低減します。

利便性を高める機能として特に注目されるのが、スマートフォンとスピードメーターを連携させる「スズキライドコネクト」技術です。専用アプリケーションを通して、駐車位置の表示や走行記録の確認、燃料消費量やメンテナンス時期のリマインダーといった機能を利用できます。さらに、メーター画面にはBluetooth接続によってナビゲーションシステムや各種通知、天気予報、速度制限リマインダーも表示可能です。

操作性向上のためには、変速機に「スズキクラッチアシストシステム（SCAS）」が採用されました。このシステムは、加速時にクラッチのグリップ力を高めるアシスト機能と、シフトダウン時の圧力を制御するスリッパー機能を持ち合わせ、ライダーのクラッチ操作をより滑らかにします。

このほか、スマートキーリモコンを携帯しているだけでエンジン始動やハンドルロックができるキーレスイグニッション装置、モバイル機器の充電に便利なUSBポート、961mlの収納スペースも完備しています。

デザイン面では、同社の「ジクサー250」を彷彿とさせる、よりダイナミックなLEDヘッドランプが採用されているのも特徴です。

もう一方のサトリアF150は、サトリアPROと同等の走行性能を有しながら、よりコンパクトでスタイリッシュなパッケージにまとめられたモデルです。SCASや最上位モデルと同等の収納スペースを備えつつ、より手に取りやすい価格が設定されています。

価格はサトリアPROが3490万ルピア（日本円で約32万円）で、カラーは限定色の「キャンディマット・ボルドーレッド／タイタンブラック」が設定されます。サトリアF150は3100万ルピア（日本円で約29万円）で、「パールブライトアイボリー／メタリックマットフィブロイングレー」と「メタリックミディアムブルー／メタリックマットフィブロイングレー」の2色が用意されます。

この新型モデルに対し、日本のユーザーからは「これぞスズキ」「唯一無二の変態マシン（褒め言葉）」といった称賛や、「この軽量な車体でこのパワーは相当速いはず」「ジャパニーズ・アンダーボーンの頂点」といったパフォーマンスへの期待が寄せられています。

また、「このクラスでナビ連携までできるのか」といった、優れた利便性にも注目が集まっているようです。