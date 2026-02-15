【バカでも作れる飯？やってみ？】今日の夕飯は生米です「さぁ召し上がれ！」＜第8話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第8話 茶碗に生米
【編集部コメント】
ユウスケさん、これが「バカだから作れない」というものです！ 仕事から帰ってきたらまさかの「生米」で、面食らっている様子のユウスケさん。ですがこれも、レナさんが心を込めて作った夕食を散々ディスった天罰です。さあ、頭の良いユウスケさん、「これこそが！」という食事を作ってもらおうじゃありませんか！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
