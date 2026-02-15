【イタリア・リビーニョ１５日発】ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグル（リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）が行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。

デュアルモーグルは今大会から採用された新種目。準々決勝では後ろ向きにゴールする危ないシーンもあったが、準決勝では快勝。決勝はライバルのミカエル・キングズベリー（カナダ）と対戦するも、バランスを崩して思うような滑りができなかった

１２日のモーグルでは２大会連続の銅メダル。「メダルがなければ『４年間やってきたことが何だったのか』となる。最低ラインだったので、まずは良かった」と安堵の表情を浮かべた上で「すごくいいチャンスだと思う。スピードの次元が一段階上がるので、足、目、体の動きがついてくるかが大事。相手が隣で滑っているので、どう向かっていくか」と決意を新たにしていた。

今季開幕前の本紙インタビューでは「金メダルを取りたい気持ちはやっぱり強い」と語っていた。目標には届かなかったものの、五輪通算３個目のメダルを手にした。