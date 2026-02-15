【イタリア・ミラノ１５日発】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が、大人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」への愛を語った。

ライブに足を運ぶこともある戸塚は「愛情と矛先」がお気に入り。この日のメダリスト会見では「滑りに行く前はお風呂で音楽を聴いたり、決勝の３本は音楽を聴かないけど、公開練習では音楽聴いたりするので、そこではお気に入りの曲を聴いたり、リフレッシュというか、自分の中の頑張るための１つの要因としてあるもの」と感謝を口にした上で「お会いできたらうれしい」と笑みを浮かべた。

帰国後は「実家で飼ってる自分のペット（２匹の犬）にすぐ会いたい」とにっこり。趣味のバイクについても触れ「バイクでツーリングだったり、友達と走ったりとかができればうまくリフレッシュできるのかな」と頬を緩めた。

戸塚にとって今回が３度目の五輪だった。平昌五輪、北京五輪は不完全燃焼で幕切れ。３度目の正直でリベンジを果たし「本当にうれしい気持ち。８年間五輪に向けて頑張ってきたので、その努力が報われた」と振り返り、北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）からは「素直に『おめでとう』と言ってくれてハグをしてくれた」と祝福を受けたという。