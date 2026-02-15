麻倉もも、初のバレンタインイベントが大盛況のうちに終幕！NewSingle「crumb」発売をサプライズ発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月14日、麻倉ももがバレンタインイベント（オフィシャルサイト有料会員限定）を開催し、イベント内で4月29日発売となる16枚目のニューシングル「crumb」(読み：クラム)のリリースをサプライズ発表した。

「LAWSON premium event 麻倉もも もChoっと甘い♡ MoChoの Chocoパーティー」と題されバレンタイン当日に行われた今回のイベントでは、麻倉がバレンタインにちなんだ様々な企画に挑戦。ファン参加型のゲームやトークコーナーなどを通して会場との距離を縮め、大きな盛り上がりを見せた。

展開にあわせてチョコレートをほおばる麻倉の姿が見られるクイズ企画など、バレンタインらしい演出で会場を和ませる場面も。クイズのラストにはサプライズとしてニューシングルの発売が告知され、ティザー映像を公開。これまでとは一味違った麻倉の姿が映し出され、会場は歓声に包まれた。

昼公演では発売日やタイトルなどの商品情報が初公開され、夜公演ではそれらに加え、麻倉のシングルとしては初となる豪華版パッケージ仕様の詳細や、会場限定でジャケット撮影の一部ショットも公開された。

さらにイベント後半では、キューピッド姿に扮した麻倉が来場者へバレンタインギフトを贈る抽選会を実施。ライブパートでは、麻倉の楽曲の中からバレンタインをテーマにした2曲と、所属ユニットTrySailの楽曲をソロで歌唱し、バレンタイン定番曲「バレンタイン・キッス」のカバー歌唱では会場を甘い空気で包み込んだ。

発表された16枚目のニューシングル「crumb」は、幻想的なサウンドでドリーミーな世界観へと誘う“没入ソング”。どこか不思議な空気感をまとった楽曲は、思わず繰り返し聴きたくなる中毒性を備え、これまでの麻倉ももとは一味違う新たな魅力を提示する。夢の中をさまようような感覚へと導く一曲に。

カップリングには、温かく恋愛を綴ったラブレターのような楽曲を収録。穏やかなサウンドが心に寄り添い、シングル全体にやさしい余韻を添える内容だ。

商品は初回生産限定盤(5,000円/税込)・通常盤(1,500円/税込)の2形態で発売。初回生産限定盤には、特製ケース付きフォトカードセット、シートステッカーを同梱。さらに両形態とも初回仕様としてランダムトレーディングカード(全3種)およびキャンペーン応募チラシが封入される。

今後も本シングルに関する詳細情報や新たなビジュアル、関連施策などが順次解禁予定となっている。続報にぜひ注目してほしい。

●リリース情報

「crumb」

4月29日発売

【初回生産限定盤（CD＋特製ケース付きフォトカードセット＋シートステッカー）】

品番：SMCL992〜993

価格：￥5,000（税込）

【通常盤（CD）】

品番：SMCL991

価格：￥1,500（税込）

初回仕様：ランダムトレーディングカード(全3種)、キャンペーン応募チラシ

「crumb」予約はこちら

https://asakuramomo.lnk.to/fWOFuV

＜Profile＞

ミュージックレイン所属。 6月25日生まれ。福岡県出身。2011年に「第2回ミュージックレインスーパー声優オーディション」で合格。雨宮天、夏川椎菜と共に声優ユニット・TrySail を結成。2016年11月2日、「明日は君と。」をリリースし、ソロデビューを果たす。2021 年にリリースした「ピンキーフック」では令和 3 年アニソン大賞にて「声優ソング賞」を受賞。2025年にはフルオーケストラによるコンサートツアーを開催し、全国3都市を回った。

関連リンク

麻倉ももオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/asakuramomo