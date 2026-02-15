侍ジャパンのサポートメンバーとして宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）に参加している巨人・中山礼都外野手（２３）が１５日、チームを激励に訪れていた松井秀喜氏（５１）から助言を授かった。

フリー打撃開始前に打撃ケージ裏で約７分、じっくり会話。松井氏から身ぶり手ぶりを交えてアドバイスをもらった。「センターから逆方向の飛ばし方について聞けました」と顔をほころばせた。

中山は５年目の昨季、外野に挑戦してブレイク。１０３試合に出場して、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマークした。今季は不動の定位置奪取を掲げている。

松井氏からは直接、激励も受けた。「『お前がやらないとジャイアンツは強くならないよ』と、声をかけてくださった」。レジェンドからの言葉は最高の発奮材料になる。「より一層チーム（巨人）を引っ張っていきたいと思いました」と視線を鋭くした。

松井氏だけでなく、侍メンバーのソフトバンク・近藤や阪神・佐藤らからもアドバイスをもらっている。「すごく勉強になることばっかりです」。向上心あふれる中山が貴重な機会を生かして、さらなる飛躍を目指していく。