◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽デュアルモーグル（１５日・リビーニョ）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、モーグルで２大会連続銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルをつかんだ。昨年の世界選手権銀の種目で、エースは今大会２つ目のメダルを手にした。

両親の影響で１歳からスキーに触れ、２学年上の姉・有紗さんの背中を追って小学４年からモーグルを始めた。幼い頃からの強い執着心があった。小１の夏休みは昆虫に“ドはまり”。毎日のように山へ付き添った父・行訓（ゆきのり）さんによれば「私が『あれオオクワガタかもしれんぞ』って言った瞬間、ムカデとかスズメバチがいる木の中に手を突っ込んだりする」。一度執着すると、とにかく一直線。小４で興味がモーグルに移ると、まるで昆虫採集をするように技術の習得に没頭した。

３大会連続の夢舞台。１２日のモーグルでは決勝２回目にエアで世界最高難度の４回転する超大技「コーク１４４０」を駆使したが、悲願の金メダルに０・２７点届かず。それでも日本男子初の２大会連続で表彰台に立った。１対１で競うデュアルモーグルに向けては「スピードの次元が一段階上がる。目や足、体の動きが、そこについて行くかが大事」と意識していた。

北京五輪の後は、女子代表の輝紗良（旧姓・住吉）さんとの結婚を発表し、第１子を授かった。３大会連続の五輪では、支えてくれる家族への「恩返し」を１つ掲げてきた。２つのメダルで思いを伝えた。