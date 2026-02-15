「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・３位決定戦」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

島川拓也（２７）＝日本仮設＝がマット・グレアム（オーストラリア）に１５−２０で惜しくも敗れ、４位に終わった。準々決勝、準決勝で格上を次々と撃破したが、メダルにあと一歩届かなかった。

１２日のモーグル男子は予選を１２位で突破。２０人による決勝１回目に進んだが１５位と順位を落とし。８人による決勝２回目には進めなかった。その悔しさを１対１のデュアルでのメダル獲得で晴らしたかった及ばなかった。

レース後、島川は「ラッキーもあったが、ちゃんとこのチャンスをものにして一つずつ進めた」と激闘を振り返り、五輪を終えた心境を「楽しかったです」と表現した。

営業職の会社員との二足のわらじで、２４年３月にＷ杯で初の表彰台（２位）に立つなど、着実な成長を遂げた男が、トップアスリートの誉れである大舞台で底力を発揮した。

◆島川拓也（しまかわ・たくや）１９９８年１２月１８日生まれ。出身地北海道札幌市出身。北海道科学大高、札幌国際大を経て、日本仮設に所属。