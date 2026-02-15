バレンタインデーで賑わう2月。チョコレートの原料・カカオの価格が世界的に高騰する中、新宿DASHのベース基地にある南国ハウスでは、深刻な問題が起きていた。

昨年8月に松田と松島が植えた2種類の「フォラスちゃん(フォラステロ種)」と「トリニ谷男くん(トリニタリオ種)」。

順調に成長をみせていたが…「フォラスちゃん、元気ないな。寒いのかな」

寒さで葉っぱが枯れ、木ごと全滅してしまう低温障害の前兆が。

そもそもカカオは、暑くてジメジメした熱帯のジャングルで育ち、1年を通し、気温15℃以上が必要。

しかし、真冬の南国ハウス内は、強風などの影響で15℃を大きく下回ってしまうことも。

そこで松田が提案したのが、「Fire Jungle Jackson(ファイアー・ジャングル・ジャクソン)作戦！」

ハウス作りでお世話になった江上造園の江上さんの力を借りて、ハウスを大改造！

Mr.カカオこと宮崎カカオの大田原さんの教えを参考に、ハウスの外側と内側にビニールを張り、二重構造に。ポイントは、ビニールの間にウレタンスポンジで隙間を作り、空気の層(断熱層)作ること。

これにより外からの冷気を遮断し、中の熱を逃がさない「二重窓」と同じ効果が。

地上5mでの地道な作業を2時間続け、作業の半分が終了。

「元ちゃん疲れたでしょ？屋上の松島茶屋行く？」と松島。

四季折々を味わいながらホッとできる癒しの場を目指し、廃棄される木製パレットを再利用し屋上に作った松島茶屋。

屋上で2人を待っていたのが、timeleszの篠塚。

そんな篠塚が去年からコツコツと作っていたのが花壇。

出来上がった花壇に植えたのは、カモミールやラベンダー。

篠塚が作ったのは他にも。それが、江戸時代の茶屋にもあった冬場のホットスポットのコタツ。

江戸式コタツを作るべく、まず木製パレットを使って机作り。さらにその中にいれる熱源は、木炭が手に入りづらかった江戸時代の庶民の知恵である、使い古した炭とノリを混ぜて団子状にした「炭団(たどん)」。

火力は強くないものの、長時間燃え続けるためコタツには最適。

机と熱源ができ、松島茶屋のコタツ作り、残るは布団。

中綿の代わりとして、ベース基地の水辺で育てていた「ガマの穂」を利用。さらに、夏に収穫していたポップコーン用トウモロコシの枯葉(包葉)を代用することに。乾燥してパリパリになった皮を大量に詰め込み、温かいコタツ布団を作り上げた。

「いいじゃん！あったかい！」

そんなコタツに暖まりながら、ポップコーンパーティ！

布団の中身に使ったトウモロコシの実と、一年前に松田が植えたジャンボニンニクを使って作った、ガーリックポップコーンと、ハート池の桑の実で作った桑の実ティーを仲良く暖まりながら頂く。

「めちゃくちゃうまい！」

体も暖まったところで、ハウスの防寒対策の「Fire Jungle Jackson(ファイアー・ジャングル・ジャクソン)作戦」を再開。

二重ビニールに加え、壁面に「気泡シート」を貼り付けて断熱効果をさらに高める。

最後は10mを超える巨大なビニールを、3人が息を合わせてハウス全体を覆い、専用の金具で固定し、熱を逃がさない仕組みを作り上げた。「できた！できた！」

熱を逃がさない準備は整ったが、肝心の「温める」手段が必要。しかもカカオは熱帯育ちのため、温度だけでなくジメジメとした湿度も重要。そこで班長の松田が提案したのが「サウナのロウリュ」

ストーブの上に石を置き、水をかけて蒸気を発生させることで、温度と湿度の両方を上げる作戦。

そこで、去年バナナを冬の寒さから守った薪ストーブを、乾燥からも守るサウナストーブに大改造！

篠塚が割った薪を燃料にしてみると、ハウス内の温度は最低条件の15℃を超えた。

しかし、目指すのはロウリュ。必要なのが「ストーン、石」

ただし、その辺の石を熱すると爆発する危険が。そこで松島が熱に強いサウナストーンを求め島根県へ。

訪れたのは創業200年亀谷窯業。世界遺産・石見銀山遺跡の屋根の修復にも使われる「石州瓦」の土は、1350℃の高温で焼かれるため耐久性が抜群。この技術を使ってオリジナルのサウナストーンを作ることに。

まずは、材料となる粘土を型に入れる。この際、粘土の中に空気が残っていると破裂の原因になるため、空気を抜きながら成形しなければならないが、何度やっても亀裂が…。

そこで、松島のセンスが活かせるサウナストーンを作る事に。得意のアートセンスを活かし作り上げたのは、南国の守り神「シーサー」型と作戦名にちなんだ「Fire Jungle Jackson」型のサウナストーン。

しかし、完成したのは50個中10個でタイムオーバー。残りの40個はスタッフが増産することに。

仕上げに、石州瓦伝統の赤色と強度を生む釉薬を塗り、最高温度1350℃の窯で22時間焼き上げる。

どんなサウナストーンになったのか？

そして2月上旬。新宿では篠塚がストーブの管理をしていたが、湿度が上がらず「乾燥肌」状態。

そこに、松島が完成したサウナストーンを持ってやってきた。

出来上がったサウナストーンを見てみると、独特の赤褐色をした石はまるでチョコレートのよう。

水をかけた時に全体に行き渡るよう、隙間を空けながらストーブの上に積み上げ、その上に、シーサー型とFire Jungle Jackson型のサウナストーンを乗せたら「サウナストーン設置完了！」

そして、いよいよ作戦決行！

「Fire Jungle Jackson POW!!」の掛け声とともに水をかけると、勢いよく蒸気が！

ハウス内は瞬く間に温かい蒸気に包まれ、温度も湿度も上昇。

「サウナになってる！」「良い蒸気の出方してる」「カカオ、育ってくれ」

75日間かけた大作戦で、カカオは冬を乗り越えられるか？