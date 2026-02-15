“天真爛漫アイドル”の浜辺ゆりな。現在所属している「My_Stage」のデビューからもうすぐ1年がたつ。

「環境が変わって、私も事務所も一からアイドルグループを作る経験を今まさにしているので、やりがいを感じながら楽しんで活動しています。毎月定期公演をやっているので、そこに来てくださる方を増やせるようにメンバーみんなでいろいろ目標を立てながら、“毎日配信” だったり、SNSを頑張っています。今は女のコのファンがとても増えました。グラビアをきっかけに男性のファンの方にもっと現場に来てほしいですね」

今のいちばんの目標は？

「3月7日に1周年を記念したワンマンライブがあります。そのチケットを完売させるのが今のいちばんの目標です！」

はまべゆりな

22歳 2003年2月25日生まれ 千葉県出身 アイドルグループ・My_Stageのメンバー。メンバーカラーはピンク。東名阪ツアー2026「Blooming Stage」が2月11日に愛知・RAD HALL、2月21日に大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE、3月7日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催。そのほか最新情報は、公式X（@yurina_myst）、公式Instagram（@yurina_myst）にて

写真・高橋慶佑

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・スミホシナ（GiGGLE）