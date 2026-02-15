「ゴルフを始めたのは5歳のころから。プロゴルファーを目指して頑張っていたのですが、20歳のころに腰を痛めてしまって挫折しました。そんなときに知り合いから『アイドルのオーディションがあるから受けてみない？』と誘われて、気がついたら6年も『dela』というアイドルグループに所属しています。ゴルフとは道が違うけれど、ダンスレッスン漬けの日々やライブや握手会など、アイドルのお仕事はアスリートと変わらないですね（笑）」

ベストスコア67、 “日本一ゴルフが上手いアイドル” という肩書きに恥じない実績を持つ今田希。ゴルフのレッスンプロの資格であるUSGTF国際教員免許レベル3を取得しており、ゴルフ情報誌や番組にも数多く出演している。

「ゴルフの魅力ですか？ やっぱり戦略通りに打てたときの快感かもしれません（笑）。ゴルフって人によって教え方が違うし、答えもそれぞれ違うんですよ。ゴールがない競技だからこそ、すごく楽しめるスポーツだと思います」

そんな彼女は現在、グラビア活動にも積極的。

「ゴルフをするときは体重があるほうが飛距離が出るし、安定するんですよ。でも、グラビアをやるときはしっかりと体を絞りたいなと……。いつも体型管理に苦労しています（笑）。ただ、いろいろなメディアに出て、今田希や『dela』という名前を全国に浸透させたいので、これからも頑張っていきたいと思います！」

いまだのぞみ

29歳 1996年8月21日生まれ 愛知県出身 T167 アイドルグループ 「dela」のキャプテン。ゴルフのベストスコアは67、USGTF国際教員免許レベル3を取得し、 “日本一ゴルフが上手いアイドル” として話題を呼んでいる。東海エリア、近畿四国エリア、北陸エリアの「イエローハット」TVCMにも出演。そのほか最新情報は、公式X（@nozomi_imada）、公式Instagram（@dela_nozomi.imada）にて

写真・後野順也

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・佐藤ありさ（GiGGLE）