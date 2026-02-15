ミスFLASH2026のソログラビア第3弾は、元芸大生の佐々木明音。

「以前から配信をしていたのですが、人前で水着姿になるのは今回のオーディションが初めてでした。撮影会自体も初めてで、長く応援してくださっている方とも初対面。『本当にいたんだ』とか『配信画面で観た顔と同じだ』とおっしゃっていて、ちょっとおもしろかったです。じつは私も『本当にいらっしゃったんだ』と思っていたのですが（笑）。オンライン上だけの繋がりが、現実とリンクした感覚は今でも忘れられないです。オーディションに参加してよかったと思えました」

これまでの経歴は。

「大阪でデザイナーとインフルエンサーの二足の草鞋で活動していました。DJもしていて、イベントに呼んでいただいたり。そんなあるとき、テレビの旅番組でリポーターを募集していたので、思い切って応募してみたんです。すると選んでいただけて、リポーターとして活動していました。やりがいのある仕事だったのですが、もっと自分らしさを出してみたいと思い、ミスFLASH2026でグラビアに初挑戦しました！」

25歳 2001年1月27日生まれ 奈良県出身 T159・B82（E）W58H82 芸大生のころインフルエンサーとして活動をスタート。その後は関西方面で放送されるテレビ番組でリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ。ファイナルステージ前日に上京。そのほか最新情報は、公式X（@33ki_akane）、公式Instagram（@xx___lily_）にて

写真・木村哲夫

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・梅原麻衣子（GiGGLE）