少ない服でおしゃれを楽しむ人の「卒入学式コーデ」を紹介します。インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）のケースです。ここでは、おとさんがセレモニーに選ぶアイテムの基準や、普段使いする着こなしアイデアなどについて語ります。

卒入学式「ブラウス」はきれいめシルエットがいい

私が卒入学式服で選ぶのは、デザイン性のあるトップスや、汎用性の高いジャケット＋きれいめパンツ。セットアップにこだわりません。

【写真】40代の卒入学式コーデ

また、ブラウスを選ぶ際の基準は3つ。

●しっかりした生地

シワになりにくいのはマスト。また、チープに見える薄いものは避けています。

●首元があきすぎない

アクセサリーとのバランスも取りやすく、気になる首回りもカバーできます。

●1枚で決まるデザイン

ペプラムのように丈やシルエットに特徴があり、インせずにバランスが取れるものが理想です。まだ寒い卒業式にはコート合わせも前提に。ブラウスなら重ねてももたつかず、きれいなシルエットを保てます。

＜着用アイテム＞

・トップス：ハンドメイド

・パンツ：GU

・バッグ：マルコビアンキーニ

・靴：シーバイシネラ

・コート：ロペピクニック

アクセサリーで特別感をプラス

卒入学式だからといって、“いかにも”なセレモニー服は選びません。ツイードのノーカラージャケットのセットアップや流行のジレなど、私の普段のワードローブに登場しないものは、行事のためだけの服になってしまうからです。

その代わりに意識しているのが、アクセサリーで特別感を出すこと。シンプルなトップスでも、大ぶりのパールやブローチなどをたすことで、式典にふさわしい着こなしに。

「主役はあくまでも子ども」という気持ちもあるので、このくらいのバランスがちょうどいいと考えています。

セレモニーアイテムを普段使いするアイデア

きれいめブラウスは1枚あると、かしこまった食事会や学校行事の場でも活躍。かたくなりすぎず、ちょうどいいきちんと感をつくれます。

また、デニムやフラットシューズを合わせれば、一気にカジュアルダウンが可能。ジャケットもTシャツやカットソーに羽織るだけで、自然と日常仕様になります。

卒入学式の服は、普段使いする前提で選ぶ。そうすることで、すっきりしたクローゼットをキープしながら、TPOに合うファッションを目指しています。