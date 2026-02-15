フランスでは子どもは基本的に18歳で家から巣立ち、親と生活を共にすることはないそう。「3人兄弟の末っ子がやっと巣立ってよかったと思いつつ、じつは子どもがいた頃の生活に未練があったことに気がついた」と話すのは、フランス文化研究者でフランス人の夫とふたり、今は日本で暮らすペレ信子さん（50代）。そんななか、最近やっと捨てることができたフライパンがある一方、捨てられないフライパンもあったとか。その理由について語ります。

片付けは得意な方だと思っていた

家で料理教室やフランス語教師室をしたり、ディナーやランチに人を招くので来客が多い家であるにもかかわらず、よく「信子さんの家はいつも片付いていますね」と言われます。

【写真】フランスの家庭に1枚は絶対ある「フライパン」

自分でも片付け上手、整理上手なのだと思っていたのですが、最近自分の変化に気がつきました。

3人の子育て中は洋服や必要な品物を整理したり手放したりと、循環させることが得意でした。コロナ禍前は、季節のフランス家庭料理とテーブルコーディネート教室も頻繁（ひんぱん）にしていたのでインテリアもよく変えていました。

ところがコロナ禍になり、家でレッスンすることが難しくなりました。その後、オンラインレッスンへ移行したり、子ども達も成長して巣立っていくなかで、少しずつなにかが変わっていったのだと思います。

インテリアを見直す頻度が減り、家を「他人の目」で見る機会が少なくなって。そして最近、なんだか家にものが多いと感じるようになってきました。

夫とふたり、料理は大皿料理から腹八分目の大人の料理へ

子どもが3人いると、毎日の家事の中心は食事の準備になります。とにかく、食べさせて元気でいてもらわないと。食品の買い出しと料理に多くの時間を割いていました。

子どもが学校から帰ってきてから夕飯が終わるまでは、今日の学校での出来事を聞きつつ、フライパンでなにかを炒め、鍋でなにかを煮込み、お皿を並べて…。そんな毎日でした。

とても目まぐるしかったのですが、今になるとその時間がとても愛おしく、恋しいです。

最近の夫との食事は、食べ盛りの子どもが3人いた頃とは随分変わりました。大量のパスタや、ジャガイモのグラタンのようなものをつくることがなくなり、少量のお魚、肉を焼いてサラダや野菜を添える、という感じになりました。

毎日活躍していた直径32cmのフライパンは、末っ子が巣立ってから1回も使っていないことにじつは最近気がついたのです。

出番は少なくてもお別れできない「フランス家庭特有」のフライパン

2月2日は、フランスではシャンドルール（聖燭際・せいしょくさい）というお祭りで、クレープを食べる日です。あいにく今年の2月2日は夫も私も忙しく、一緒にクレープを食べることができませんでした。そのため、週末にクレープを焼くことにしました。

フランスの家庭なら一家に1枚は絶対あるのが、クレープ用のフライパンとクレープ用の木製のクレープがえし。子どもがいたときはしょっちゅうクレープを焼いていたのでこのクレープ用フライパンは手に取りやすいところにあったのですが、この頃は使う頻度が減少。いくつかあるフライパンの下の方にあります。

たとえ使う機会は少なくても絶対に手放せないと思う理由は、縁が低くて熱伝導が均一なのでクレープが本当にうまく焼けるからです。たまにしかクレープを焼かないとしても、私たちには大切なフライパンです。

このクレープ用フライパンを取り出そうとしたとき、ふと、ずいぶん使っていない直径32cmの重いフライパンの存在に気がつきました。そして、やっと32cmのフライパンにさよならできる気がしてきました。

使う頻度ではなく、暮らしを豊かにしてくれるかで決める

久しぶりに焼いたクレープは（もしかすると半年以上ぶりだったかもしれません）、パリッとしてもっちり、とてもおいしかったです。

子どもたちと取り合って食べていたクレープも今は落ち着いてふたりで食べることができます。

フライパンの整理で感じたことですが、かつての思い出と、これから増えていく思い出の両方を見つめていくのが、子どもが巣立ってからの夫婦の日常なのかもしれません。