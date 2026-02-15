◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子デュアルモーグル決勝(大会10日目/現地15日)

2人が同時に滑ってトーナメント方式で行う新種目デュアルモーグル。勝敗は5点の持ち点がある7人の審判員。4人がターン、2人がエア、1人がタイム差を採点し、持ち点を振り分けて優劣を決定します。

モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真選手は決勝進出を決めるとミカエル キングズベリー選手（カナダ）と対戦。序盤高いエアを見せましたが、途中でバランスを崩して敗戦。銀メダルとなりました。

3位決定戦に進んだ島川拓也選手は マット グレアム選手（オーストラリア）と対戦。果敢な滑りを見せるも15−20で敗戦。惜しくも銅メダル獲得ならず4位となっています。

【結果】

◇1回戦

島川拓也 20−15 エリオット バイヤンクール（カナダ）

藤木豪心 16−19 ジャクソン ハービー（オーストラリア）

西沢岳人 13−22 マット グレアム（オーストラリア）

◇2回戦

島川拓也 35−DNF ジュリアン ビール（カナダ）

堀島行真 35−DNF ニック ペイジ（アメリカ）

◇準々決勝

島川拓也 19−16 ウォルター ウォールバーグ（スウェーデン）

堀島行真 26−9 ディラン ワルチック（アメリカ）

◇準決勝

島川拓也 2−33 ミカエル キングズベリー（カナダ）

堀島行真 21−14 マット グレアム（オーストラリア）

◇3位決定戦

島川拓也 15−20 マット グレアム（オーストラリア）

◇決勝堀島行真 5−30 ミカエル キングズベリー（カナダ）