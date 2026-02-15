休日こそ、忙しさから少し距離をとり「自分をいたわる時間」を持ちたいもの。YouTubeチャンネル「NIKO LIFE」を運営するNIKOさんは、仕事のスイッチをオフにするため、休日の朝の過ごし方を大切にしているといいます。余裕がなくて、自分を後回しにしていた時期もあったそうですが、「心が動く瞬間」を意識するようになってから、暮らしにが少しずつ変化が…。今回はNIKOさんが、無理なく取り入れられる休日のご自愛ヒントを教えてくれました。

※ この記事は『NIKO LIFE 暮らしのときめきレシピ 自分を大事にするための毎日のヒント』（KADOKAWA刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】お気に入りの洗剤たち

やりたいことを叶えるための「休日のときめきレシピ」

心がちょっとざわつくような仕事の余韻が残る休日の朝は、「お休みモード」にきり替えるため、朝の過ごし方を少しだけ工夫しています。

お気に入りのマグで温かい飲み物をいれて、5分だけ窓の外をぼんやり眺めるだけで、あわただしい一日の始まりにも小さな余白が生まれます。

そのほか、身にまとう服や香りも「自分を心地よくしてくれるお守り」として選ぶように。

日常の中に、自分を整えるコツをそっと仕込んでおくと、気持ちに少し余裕がもてる気がします。

気分を上げるための「休日の朝食準備」

せっかくの休日は、楽しみながら朝食を取ることを心がけています。いつもより少しだけ華やかな食卓は、心がときめく食器やクロスがつくり出してくれると感じています。

●心が落ち着く色合いのクロス

「休日にぴったりの色は？」と聞かれたら、私の場合、ぬくもりのあるグリーンや淡いブルーなど、騒がしくない色が思い浮かびます。「今日は休んでもいいんだよ」と視覚的に教えてあげることで、脳も休日を満喫してくれる気がします。

●クロスに合わせて食器を決める

全体の印象をクロスで決めたら、食器で遊び心を加えます。すべて同じ色で統一するのもいいですが、差し色を入れると印象が変わるので、自分だけのダイニングづくりを楽しんでください。

朝に家事をすることで、体と心を動かす

好きな香りの柔軟剤とともに洗濯すると“干す”時間も幸せに包まれます。

面倒くさい家事には、自分の興味が向くような仕掛けをしてあげると、“おっくうな時間”が楽しみな時間に変わります。

●香りの組み合わせを楽しむ

柔軟剤は甘い香りが心地いいシャイニームーンを使っているので、シワ取りスプレーはハーバルなものを選んで、お互いの香りを邪魔しないようにしています。

好きな香りをまとえば、安らぎもやる気も自由自在

部屋にはホワイトティーのディフューザーを置いているので、ベースは落ち着きのある香りです。

Baies（ベ）ルーム スプレーをワンプッシュして気分をグッと盛りあげたり、イソップのウッディな香りに包まれて、お休みの日はゆったり過ごしています。

●好きな香りとともに

洗濯だけでなく、部屋全体を好きな香りにすることでリラックス空間が生み出せます。その日の気分によって、ウッド系の柔らかい香りや柑橘系などのさわやかな香り、華やかなジャスミンの香りなどを楽しんでいます。