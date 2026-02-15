近ごろ人気が再燃しているのが、懐かしさを感じる「編み物」です。漫画家の猫田ゆかりさんは、編み物で手を動かしているとアイデアが浮かぶそう。そこで今回は、編み物がテーマの漫画『ニッターズハイ！』の秘話や、猫田さんの編み物コーナーなどを大公開！ いちばん気に入っている手編みアイテムも教えてくれました。

手を動かしていると、漫画のアイデアも浮かぶ！

編み物をテーマにした作品『ニッターズハイ！』が注目を集めている漫画家の猫田ゆかりさん。

【写真】カシミア毛糸のストール

「きっかけは5年ほど前、体調を崩して家にいる時間が長くなったことでした。本やYouTubeを見て編み物を始めたら、思いのほかはまってしまい…。こんなにおもしろいなら漫画にしようと企画を出し、連載が始まったのです」（猫田さん、以下同）

今では、あき時間はもちろん、乗り物での移動中や、漫画のストーリーを考えるときも、編み物をするそう。

「とくにストーリーを考えるときは、じっとしているより手を動かした方がアイデアが浮かび、頭が整理されます」

そんな猫田さんが感じる編み物の魅力は「自由さ」と「奥深さ」だそう。

「持ち方も、使う糸もルールはなくて、ただ楽しく編めればいい。想像していたより自由な世界でした。1人で編むのも、“編み会”でだれかと編むのもあり。まだまだ知らない編み方や技法もあって、奥深い世界です」

「ニッターズハイ」は自身の編み物体験から生まれた！

『ニッターズハイ！』は、元陸上部の選手だった主人公の男子高校生・浜仲健斗が、編み物に熱中していくストーリー。

主人公の健斗が編み物に没頭し、高揚感を味わう瞬間（ニッターズハイ）は実体験からきているのだそう。

「編み物で実際に苦戦したことも漫画に登場するので『あるある』と楽しんでもらえれば」

編み物をとおして自由さと楽しさを伝えたい

登場人物が話す「編み物は自由だからこうしなきゃだめなんてないんだよ」というセリフには、猫田さんの思いを投影。

「いろんな“こうでなくちゃ”という窮屈さから自分を解き放って、自由で楽しい世界だということを伝えたい、その思いを作品にちりばめています」

部屋の一角には編み物コーナーが

作業部屋には編み物グッズや毛糸をまとめた棚が。

「旅行に行くと必ずその地の毛糸屋さんを訪れます」

棚の上に飾った主人公のぬいぐるみは、猫田さんの手づくり！

「思いきって高価なカシミアの毛糸で編んだ、雑誌『amirisu』掲載デザインのストールは、軽くて肌触りがよく、いちばんのお気に入りです」