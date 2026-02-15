ミラノ・コルティナ五輪、カーリングで不正プレー？

ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで、カナダ代表に“違反投球”の疑いがかかり物議を醸している。13日（日本時間14日）、1次リーグのスウェーデン戦で両チームの口論にまで発展し、当事者がのちに「言葉遣いは後悔している」と口にした。

問題の場面は第9エンドに発生。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた時だ。一度、ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、エンド終了後にスウェーデン側が申告した。これを認めないカナダ側が応酬し、“Fワード”まで飛び出す激しい口論に発展した。試合はカナダが8-6で勝利した。

英紙「ザ・ガーディアン」によれば、ケネディは現地で一夜明けて行われたスイス戦に5-9で敗れた後、取材に応じた。「“放送禁止用語”を巡る警告の後、カナダとスウェーデンのカーリング舌戦が激化」という記事で伝えている。

ケネディはダブルタッチ疑惑について「自分の全キャリアを通じて、競技上の優位性を得るために不正を働いたことなど、一度たりとも思い浮かばない。そして私はそれをとても真剣に受け止めている。本当に長いキャリアなんだ」と完全否定した。

一方で、口論が熱を帯びすぎたことについては「指摘を受けた時、私の本能は少しブルドッグのようになってしまった。私自身とチームメートのことを弁護したことは後悔していない。ただ言葉遣いは後悔している」と語った。



