ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、金メダル候補の堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。決勝進出したが、悲願の金はならず。しかし、今大会2つ目のメダルとなった。

シードの堀島は2回戦から登場した。バランスを崩して、まさかの後ろ向きでフィニッシュするも、共に滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウトして途中棄権。冷や汗をかきながら準々決勝に進出した。準々決勝は盤石な滑りでディラン・ワルチク（米国）に26-9で圧勝。準決勝ではマット・グレアム（オーストラリア）に21-14で勝って決勝に進んでいた。

決勝では今大会すでに銀メダルを獲得している長年のライバル、ミカエル・キングズベリー（カナダ）と激突。ターンでバランスを崩し第2エアを飛べず。そのまま滑り切ると、手を合わせて謝罪ポーズを示した。スコアは5-30だった。

ミラノ五輪から正式種目に採用されたデュアルモーグル。並列するコースを2人の選手が同時に滑り、より高いスコアを獲得した選手が次のラウンドに進出するトーナメント方式だ。

採点は従来の1人で滑るモーグルと同様に「ターン」「エア」「スピード」が項目だが、7人の審判員のうち、4人がターン、2人がエア、1人がスピードなどを採点する。

また、島川拓也（日本仮設）は順位決定戦に進むも、グレアムに15-20で敗れ4位だった。その他、藤木豪心（イマトク）、西沢岳人（チームリステル）が出場した。



