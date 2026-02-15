ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、金メダル候補の堀島行真（トヨタ自動車）が準決勝に進出した。2回戦では、仰天の後ろ向きフィニッシュ。ファンを仰天させた。

堀島はターンでバランスを崩すも何とか第2エアを飛んだ。しかし着地で再びバランスを崩し、なんと後ろ向きになったままフィニッシュ。ともに滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウトしており途中棄権。冷や汗をかきながらも準々決勝に駒を進めた。

まさかの後ろ向きフィニッシュにネット上のファンからは「堀島の後ろ向きえぐw」「うわー堀島くんえらいこっちゃな進出」「堀島ぱない」「堀島選手すげぇな…バランス崩して転倒しかけてるのに後ろ向いたままゴールまで滑走って」「逆にすごすぎる」「諦めないで最後まで滑ったのが功を奏した」「堀島めちゃくちゃやんw ハラハラするw」「実況、解説は大混乱」などと驚きの声が上がっていた。

ミラノ五輪から正式種目に採用されたデュアルモーグル。並列するコースを2人の選手が同時に滑り、より高いスコアを獲得した選手が次のラウンドに進出するトーナメント方式だ。

採点は従来の1人で滑るモーグルと同様に「ターン」「エア」「スピード」が項目だが、7人の審判員のうち、4人がターン、2人がエア、1人がスピードなどを採点する。

日本勢は今大会、女子で冨高日向子（多摩大ク）が4位、男子では堀島が2大会連続で銅メダルを獲得。男子デュアルモーグルには、堀島、島川拓也（日本仮設）、藤木豪心（イマトク）、西沢岳人（チームリステル）の4人が出場した。



（THE ANSWER編集部）