ベテラン自動車ライターの永福ランプとフリーエディターの安ドが、深いような浅いようなクルマ談義をするクルマ連載。今回は、イタリアの伊達ブランド・アルファ ロメオから、最新で最小のSUVを取り上げる！

アルファ ロメオ

ジュニア

420万円〜556万円

SPEC【Ibrida プレミアム】●全長×全幅×全高：4195×1780×1585mm●車両重量：1330kg●パワーユニット：1199cc直列3気筒ターボ＋モーター●最高出力：100kW/5500rpm●最大トルク：230Nm/1750rpm●WLTCモード燃費：23.1km/L

【これぞ感動の細部だ!】リアデザイン

ジュニアの魅力を決定づける後ろ姿

このクルマのデザインの最も秀逸なところが、スパッと上から断ち切られたような絶壁デザインです。リアウィンドウがかなり寝かされていて、トレンドであるクーペ風にもなっています。また、サイドからリアにかけてフェンダーが豊かに盛りあがっていく意匠は、どこかレトロな雰囲気も感じられます。

【GOD PARTS 01】ヘッドライト

トレンドにこだわりをプラス

流行りの“コ”の字型デザインですが、よく見ると上部は三分割されていて、3眼になっています。下部のフタになってる部分は意味がないようにも見えますが、この長さと角度がイタリア車らしい色気を漂わせています。

【GOD PARTS 02】グリル

顔の中心に筆記体ロゴ

アルファ ロメオの定番となっている盾型グリルです。一見ただの網のようですが、よく見ると「alfa Romeo」の文字が描かれていて、洒落ていますね。また、上級グレードと標準グレードではデザインが異なります。

【GOD PARTS 03】ナンバープレート

残念な取り付け方

フロントオーバーハング、つまりタイヤより前に突き出た部分が短いことで、フロントフェイスを精悍に見せています。しかし、ナンバープレートの付け根がこの面持ちの邪魔をしています。日本の仕様で仕方ないんですが。

【GOD PARTS 04】リアドアノブ

定番手法も消化しきれず

これまでもドアノブをサイドウィンドウの後方に埋め込む手法は、オシャレなクルマで多く採用されてきました。しかし今作は周囲の平らな面とサイズがあってないからなのか、上手く溶け込めてない感じがします。

【GOD PARTS 05】センターコンソールスイッチ

フランス車とよく似たテイスト？

運転席と助手席の間のセンターコンソールには動力系のスイッチがまとめられていますが、プジョー308などと共通のパーツやデザインが見受けられます。イタリアとフランス、同じラテン系ですが、差別化してくれたらいいのに。

【GOD PARTS 06】シート

サイバーな雰囲気を演出

取材車のグレードにはブラックの地色に赤いラインがグラデーションで浮かび上がるシートが採用されています。素材はファブリックとテクノレザー（合皮）で、このモダンでサイバーなラインはリアシートにも付けられています。

【GOD PARTS 07】パワーユニット

スポーティさはアルファらしさ

今回取材用に借りた「Ibrida（イブリダ）」に搭載されるのはマイルドハイブリッドですが、ベースとなるエンジンは1.2ℓ直列3気筒ターボ。スポーティで元気に回って、アルファらしい猛りを感じられます。

【GOD PARTS 08】エアコン吹き出し口

四つ葉の形状とヘビのあしらい

アルファ ロメオのハイパフォーマンスモデルに冠されるシンボル「クアドリフォリオ」は四つ葉のマークですが、吹き出し口はシルエットが四つ葉形状です。中央にはアルファ ロメオのエンブレム内にいるヘビがあしらわれています。

【GOD PARTS 09】隠しヘビ

隠されたヘビを探せ！

Cピラーや、ドアを開けたグローブボックス横などにも、遊び心でエンブレムのヘビが隠れています。ちなみに、アルファ ロメオのエンブレム内にいるヘビは「ビショーネ」と呼ばれ、ミラノの貴族の紋章に由来しています。

これぞアルファ ロメオなイタリアンデザインの新型モデル

安ド「殿！ 今回は久しぶりに、アルファ ロメオの新型モデルを取り上げます！」



永福「うむ」



安ド「調べたら、当連載では6年半ぶりのアルファ登場です！」



永福「なにしろ不作続きだったからな」



安ド「僕も殿も、元アルファ ロメオのオーナーですが……」



永福「近年は期待を裏切るクルマばかりで、日本のファンも、もう半分あきらめの境地だっ

た」



安ド「でも今回のジュニアは、すごくカッコいいですね！」



永福「うむ。これぞアルファ ロメオだな」



安ド「今年出た新型車の中で、一番カッコいいと思います！」



永福「豊潤かつスポーティ。まさにイタリアンデザインだ」



安ド「顔もダイナミックでカッコいいですけど、リアの造形も独特で魅力的ですね！」



永福「ジュニアのデザインのキモは、リアの絞り込みにある。お尻がキュッと持ち上がっているから、キュートに感じられるんだ」



安ド「なるほど！」



永福「イタリア語ではクルマは女性名詞。女性的なフォルムでなくてはクルマではない！」



安ド「まさにキュートな美女ですね！ 走りも、SUVとは思えないほど小気味良いです！」



永福「アルファの走りはキレが命。ジュニアの足まわりは決してハードではないが、ステアリングのキレの良さがアルファらしい」



安ド「パワーユニットはハイブリッドを採用していますが、こちらはどうでしょう？」



永福「まあまあだ。悪くない」



安ド「サウンドがアルファらしくて気持ちいいです！」



永福「プジョー／シトロエンが開発した3気筒ターボエンジンがベースだな」



安ド「えっ！ エンジンはプジョー／シトロエン製なんですか!?」



永福「アルファ ロメオが属していたフィアットグループは、プジョー／シトロエングループと合併してステランティスとなった。このハイブリッドシステムはステランティスが開発したもので、プジョー308やシトロエンC3など、フランス車・イタリア車の多くのモデルで共用されている」



安ド「全部同じってことですか？」



永福「サウンドなど味付けは異なるが、基本は同じだ」



安ド「アルファは自社でのエンジン開発をやめたんでしょうか」



永福「もう新規の開発は難しいかもしれんな」



安ド「そんな！ 僕はアルファのV6エンジンが大好きだったんですが……」



永福「仕方ない。アルファだけではまったく台数が出ないんだ」



安ド「厳しい世の中ですね……」



永福「ブランドの存続すら危ぶまれるなか、こうして久しぶりにアルファらしい新型車が出ただけで、良しとしなければならん」



安ド「ジュニアが出て良かったです！ うお〜ん（涙）」

永福ランプ（清水草一）

日本中の貧乏フェラーリオーナーから絶大な人気を誇る大乗フェラーリ教の開祖。様々な自動車専門誌や一般誌、ウェブなどで、クルマを一刀両断しまくっている。初老となり運転支援装置の必然性を実感、クルマを評論する際に重要視するように。



安ド

元ゲットナビ編集部員で、現在ではフリーエディター。妻子を抱えても愛車はMTにこだわる。

