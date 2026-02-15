＝LOVE大谷映美里、透けタイツ×メイド服のバレンタインコスが話題「心臓止まるくらい可愛い」「メガネは反則」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/02/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインのスペシャルコスチューム姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「セクシー」と話題のメイド服姿
大谷は「バレンタインだから、とくべちゅ」とつづり、フリルがふんだんにあしらわれたメイド風のコスチューム姿を投稿。ピンクを基調としたボリューム感のあるミニスカートに、黒のグローブや白いフリルのヘッドドレスを合わせた甘く華やかな装いを披露しており、透け感のあるタイツによって美しい脚のラインが際立っている。メガネも身につけた、バレンタインならではのセクシーでキュートな姿となっている。
この投稿には「心臓止まるくらい可愛い」「完璧です」「最高のプレゼントありがとう」「メイド服にメガネは反則級の組み合わせ」「衣装のセンスが神」「脚が綺麗すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里の投稿に反響
