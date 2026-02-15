来期朝ドラ「風、薫る」主演・上坂樹里、姉手作りの絶品ピザパン公開「飯テロすぎる」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の上坂樹里が2月14日、自身のInstagramを更新。姉手作りのピザパンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26年度朝ドラ主演女優「飯テロすぎる」姉の手料理
上坂は「姉から毎週のように手作りパンの写真が送られてきていたので、さすがに耐えきれず、ついにこの間、食べに帰りました。上坂家 長女 こだわりのフォカッチャ生地のピザパン（チーズは入れ過ぎたみたいです）になります」とつづり、こんがりと美しい焼き色のついたピザパンの写真を投稿。「美味しすぎました。とびました」と、感動を伝え、姉の腕前を絶賛した。
また、「最近の話で言うと、撮影合間にマネージャーさんが真剣な顔で『今、少し良いですか』と私のところに来たので、どんな話をされるのか構えていたら、『ツナマヨのおにぎりと牛乳の組み合わせで食べられますか』と言われました」とマネージャーとのユニークなエピソードも紹介。「食べられません。以上、近況報告でした。ハッピーバレンタイン」と締めくくっている。
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「焼き色が完璧すぎる」「これは帰りたくなる」「チーズたっぷりで最高」「マネージャーさんの質問に笑った」「飯テロすぎる」といったコメントが寄せられている。
上坂は、2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」で女優の見上愛とともにW主演を務めることが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26年度朝ドラ主演女優「飯テロすぎる」姉の手料理
◆上坂樹里、耐えきれず食べに帰った「姉のピザパン」
上坂は「姉から毎週のように手作りパンの写真が送られてきていたので、さすがに耐えきれず、ついにこの間、食べに帰りました。上坂家 長女 こだわりのフォカッチャ生地のピザパン（チーズは入れ過ぎたみたいです）になります」とつづり、こんがりと美しい焼き色のついたピザパンの写真を投稿。「美味しすぎました。とびました」と、感動を伝え、姉の腕前を絶賛した。
◆上坂樹里の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「焼き色が完璧すぎる」「これは帰りたくなる」「チーズたっぷりで最高」「マネージャーさんの質問に笑った」「飯テロすぎる」といったコメントが寄せられている。
上坂は、2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」で女優の見上愛とともにW主演を務めることが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】