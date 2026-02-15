重盛さと美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/15】タレントの重盛さと美が1月17日、自身のInstagramを更新。バレンタインチョコレートをイメージしたコーディネートでのショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】37歳美人タレント「セクシーすぎる」大胆美脚ショット

◆重盛さと美、全身チョコレートカラーコーデで美脚


重盛は「いる？」とチョコレートの絵文字付きで言葉を添え、大きな鏡が並ぶスタジオで、チョコを口に加えたポーズなどでのショットを披露。チョコレート会社のロゴが入ったタイトなトップスやキャップになど、チョコレートを意識したコーディネートとなっており、ミニ丈の黒いボトムスからは細くスラリとした美しい脚が際立っている。

◆重盛さと美の投稿に反響


この投稿に「スタイル良すぎ」「生足の透明感が凄い」「セクシーすぎる」「お人形さんみたいな美脚」「脚が長くて見惚れる」「チョコをくわえる姿が色っぽい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】