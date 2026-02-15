猫が「サイレントニャー」をする4つの理由

1.母猫に甘えている気分だから

猫がサイレントニャーをする大きな理由のひとつに、子猫のように甘えたい気持ちがあります。

本来、子猫が母猫に助けを求めたり、居場所を伝えたりする際に、外敵に気づかれないよう高い周波数で鳴くのがこの行動の始まりだと言われています。

成猫になってもこの仕草を見せるのは、飼い主のことを「自分を愛し、守ってくれるお母さん」のように慕っている証拠でしょう。まるで幼い子供が親の服の裾を引っ張るような、甘酸っぱく愛らしい愛情表現なのです。

2.飼い主を心から信頼しているから

猫にとって、無防備に近づいてサイレントニャーをすることは、相手に対して全く警戒心がないことを意味します。

野生の世界では、声を出すことは自分の居場所を敵に教えるリスクがありますが、あえて音にならない声で伝えるのは「この人の前なら安心だ」と心からリラックスしているからです。

もし愛猫があなたの目を見つめながらこの仕草を見せたら、それは言葉以上の「大好き」という告白です。あなたとの間に深い絆が築けている何よりの証拠といえるでしょう。

3.おねだりや要求があるから

信頼の証であると同時に、何かを叶えてほしいという「おねだり」の意味も含まれています。例えば、ごはんの時間が近かったり、お気に入りのおもちゃで遊んでほしかったりする時に、飼い主の気を引くためにサイレントニャーを使います。

ふつうに鳴くよりも可愛らしく見えることを、賢い猫は経験的に知っているのかもしれません。

足元にすり寄ってきたり、上目遣いでパクパクしていたりする時は、「ねえ、構ってよ」という切実な願いが込められています。

4.体力を温存しながら伝えたいから

意外な理由として、効率よく自分の気持ちを伝えようとする「省エネ」の側面もあります。

全力で「ニャー」と鳴くのは体力を使いますが、信頼関係ができあがっている相手なら、小さな動きでも気づいてもらえると考えているのです。

これは、猫が環境に慣れ、飼い主とのコミュニケーションに自信を持っているからこそできる技です。最小限のパワーで最大限の愛情を伝える、猫なりのスマートで合理的なコミュニケーション術のひとつといえるでしょう。

サイレントニャーが見られた時の返し方

愛猫がサイレントニャーをしてくれたら、まずは優しく反応してあげることが大切です。

特別なことをする必要はありません。「どうしたの？」「大好きだよ」と優しい声で語りかけたり、喉のあたりを優しくなでてあげたりするだけで、猫は自分の気持ちが伝わったと感じて安心します。

大切なのは、猫の愛情表現を無視せず、受け止めてあげることです。おねだりの様子があれば、少しだけ遊んであげるなど、その時の猫の気分に寄り添った対応をしてあげましょう。

注意したい「声が出ない」ケース

とても可愛いサイレントニャーですが、注意が必要な場合もあります。

もし猫が何度も口を開けているのに、苦しそうにしていたり、かすれたような変な音が出ていたりする場合は、喉の炎症や風邪、あるいは異物が詰まっている可能性も否定できません。

普段の甘えた様子とは違い、元気がなかったり、目やに・鼻水が出ていたりしないか、よく観察してください。

少しでも「いつものサイレントニャーと違うな」と感じたら、早めに動物病院へ相談しましょう。

まとめ

サイレントニャーは、猫が飼い主を家族のように慕い、深い信頼を寄せているからこそ見せてくれる「特別な挨拶」です。

声は聞こえなくても、その小さな口の動きには溢れんばかりの愛が詰まっています。この特別なサインに気づき、優しく応えてあげることで、愛猫との絆はもっと強く、温かいものになっていくはずですよ。